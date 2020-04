Paula Echevarría responde a uno de los 'haters' que criticó su foto: "Aplícate el cuento"

Paula Echevarría es asidua a compartir los looks que lleva a diario, costumbre que también ha seguido durante esta cuarentena. Hace unos días publicó una foto de su "uniforme" de esta temporada y, aunque no tiene el mismo glamour de lo que se suele poner, encantó a sus seguidores.

"Quizás porque es domingo, o porque llevo 18 días con un pantalón de algodón y una sudadera (bueno, no los mismos...). Necesitaba quitarme el uniforme y vestirme un poquito... eso si, lo de los zapatos por casa sigo sin verlo...", escribía la actriz en una de sus últimas publicaciones de Instagram.

Al igual que Cristina Pedroche cuando decidió dejar aparcado el chandal, Paula ha querido arreglarse un poco más, aunque sea para estar en casa, y poder salir de la rutina. La influencer llevaba una falda estampada de Zara, una camiseta blanca de Dolores Promesas y una chaqueta de punto beige de Fetiche Suances, dando como resultado un conjunto muy primaveral y favorecedor.

Pero no siempre llueve a gusto de todos, y al ser una figura pública, tiene haters hasta debajo de las piedras. A una seguidora suya no le gustó que la actriz mostrara estas cosas de su día a día.

“No son tiempos de modelitos. Lo mismo si haces un voluntariado no te aburres tanto, ¡faltan manos!", le afeo una mujer en la publicación.

Aunque no es habitual, Paula entró al trapo y respondió a su hater: "Pues aplícate el cuento y no ocupes las tuyas en dar lecciones de moral en una red social”, le respondió la actriz en un comentario que ya suma más de 300 "me gusta" y una larga ristra de palabras de apoyo.