Coronavirus.- Barceló destaca que el ritme de creixement en "mínim" i que les UCI encara estan al 70%

Barceló, en la seua compareixença diària per a informar de la situació del coronavirus a la Comunitat Valenciana, ha ressaltat que aquest dimecres el nombre de persones ingressades es manté "estable" en 2.189, les mateixes que aquest dimarts gràcies a que s'han donat 240 altes.

Així mateix, ha ressaltat que el ritme de creixement ha sigut "mínim" en els últims quatre dies: 414 nous positius aquest dimecres davant dels 398 d'ahir i els 326 del passat dilluns, i molts menor que fa un parell de setmanes.

Sobre aquest tema, ha ressaltat que les mesures de confinament i de distància social "comencen a notar-se" i ha confiat que eixe ritme de contagis "seguisca disminuint". No obstant açò, ha advertit: "açò no significa que no anem a seguir tenint casos".

Amb tot, ha assenyalat que encara és "molt arriscat" poder dir quan s'arribarà al pic i els nous casos començaran a descendir perquè "els experts encara no disposen de dades" per a fer aquest pronòstic. "Tenim esperança però cal ser molt cauts i hem d'esperar una mica més per a poder dir quan hem arribat al pic", ha assenyalat.

MÉS UCI

Barceló ha ressaltat que els llits UCI encara estan al 71% de la seua capacitat, amb 228 lliures, i amb capacitat per a seguir habilitant nous espais. Sobre aquest tema, ha explicat que les noves UCI sempre s'instal·laran dins dels hospitals, en espais que reunisquen les condicions, però mai fora, ni tan sols en els hospitals de campanya que s'estan alçant o en Campanar.

Així mateix, ha descartat que a la Comunitat Valenciana se'n vaja a deixar d'intubar als majors de 80 anys, -"els volem a tots amb nosaltres", ha recalcat-, i ha destacat que la resta de malalties d'Urgències "s'estan atenent perfectament".

En eixe sentit, davant la possibilitat que deriven ací malalts d'altres regions, ha comentat que el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha destacat que som una comunitat "solidària" i "en disposició d'acceptar pacients", però que "no sabem si estarem en condicions de prestar eixa ajuda quan ens la demanen perquè no sabem quan se'n va a produir el pic".

Barceló ha explicat que tampoc es disposa d'estudis de projecció de quants positius pot haver-hi a la Comunitat Valenciana ja que solament disposen dels casos confirmats. Així mateix, ha insistit que no facilitaran un mapa de contagis, malgrat la demanda dels alcaldes.

Sobre aquest tema, ha explicat que es tracta d'una informació que a Sanitat sí que li interessa per a reorientar els recursos però que socialment "no aporta gens perquè fa molt temps que vam perdre la traçabilitat" i només obriria la porta a "una especulació sobre qui podrà estar contagiat". "Cal traslladar tranquil·litat perquè l'important és que el sistema respon a la situació que estem vivint", ha apuntat.