Coronavirus.- El jutjat aclareix que Sanitat ha d'entregar el material als sanitaris quan estiga rebut i testat

Així ho ha assegurat aquest dimecres la consellera de Sanitat, Ana Barceló, en la roda de premsa per a informar de l'evolució del Covid-19 a la Comunitat Valenciana, en la qual s'ha referit a aquest requeriment judicial, que el propi òrgan ha aclarit a petició del Sindicat Mèdic de la Comunitat Valenciana (CESM-CV), que va plantejar aquesta demanda per a reclamar el material de protecció als facultatius.

La demanda va ser estimada parcialment pel jutjat. A Castelló i València el sindicat també va acudir als tribunals per aquest mateix motiu. En el cas de la capital del Túria, Barceló va informar ahir que l'òrgan judicial corresponents els havia citat a una vista divendres que ve perquè no se'ls havia concedit el tràmit d'audiència preceptiu abans d'adoptar la mesura d'ordenar-los en el termini de 24 hores donar el material als metges.

Sobre aquest tema, la consellera ha especificat aquest dimecres que el sindicat CESMCV va demanar al jutjat un aclariment per a determinar eixe espai temporal i que explicara a què es referia amb "el menor temps possible" per a realitzar l'entrega.

Ara, aquest òrgan ha resolt que eixe espai temporal "consisteix en el moment immediatament posterior a aquell en què l'administració demandada tinga en el seu poder el necessari material sol·licitat pel CESMCV amb l'única dilació possible del temps necessari per a contrastar que el material és adequat i testat quant a efectivitat i en el temps necessari per a la distribució des del lloc rebut fins a l'entrega als sanitaris".

El Jutjat social número 6 d'Alacant va accedir parcialment a la petició de CESMCV i va requerir a la Conselleria al fet que proveïsca "amb caràcter urgent i en el menor temps possible" a tots els centres sanitaris de la província d'Alacant de bates impermeables, mascaretes FPP2, FPP3, ulleres de protecció, calces específiques i contenidors de grans residus a fi de garantir la salut i protecció dels professionals sanitaris que lluiten contra el coronavirus.

El sindicat havia demanat que l'entrega es fera en 24 hores i el jutjat va acceptar la sol·licitud -encara que sense especificar un termini concret de temps que ara aclareix- en entendre que és "evident" que existeix l'obligació general de subministrament, "fins i tot urgent", d'Equips de Protecció dels treballadors (EPI) a tots els professionals sanitaris, així com a qualsevol altre professional implicat en l'atenció a tercers per a evitar el risc de contagi.

No obstant açò, el jutge advertia que aquesta obligació està "condicionada" a l'estàndard del que siga "raonable i factible" i al fet que els processos estiguen sota el control de Sanitat. Amb tot, entenia que les mesures de prevenció són "absolutament necessàries" perquè els metges i titulars sanitaris puguen desenvolupar les seues funcions d'atenció i cura del pacient amb unes mínimes condicions de seguretat amb la finalitat d'evitar el risc de ser contagiats o d'incrementar el contagi.