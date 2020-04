Coronavirus.- CSIF demana a Educació un pla per a eliminar l'escletxa digital i més mitjans per als docents

CSIF reclama que la Conselleria elabore un pla estratègic per a tractar de solucionar "els problemes" que durant aquests dies s'estan produint en l'educació a distància de l'alumnat.

Entre les qüestions més destacables per a aquesta entitat destaquen "l'escletxa digital, ja que hi ha famílies que manquen dels mitjans tecnològics necessaris, i la falta de dotació de recursos al professorat, doncs han d'aportar els seus propis mitjans, com ordinadors o connexió, i tampoc s'ha produït la formació adequada".

CSIF proposa acords impulsats per Conselleria i pel Ministeri d'Educació amb empreses privades i tecnològiques, com podrien ser Google o Apple, amb l'objectiu d'"eliminar l'escletxa digital i les desigualtats socials d'accés al currículum d'alumnat i les seues famílies".

De la mateixa manera, el sindicat planteja convenis entre administracions i empreses de telefonia per a fer arribar la xarxa de dades a alumnat de famílies amb dificultats per a accedir.

La central sindical posa l'accent que "no eliminar aquesta escletxa digital en la nostra societat en aquest moment és negar l'educació a un ampli col·lectiu, atés que la docència s'ha traslladat de les aules a les vivendes de l'alumnat amb docència via telemàtica". "Des d'una perspectiva inclusiva no podem deixar cap alumne arrere i sense cobertura educativa", recalca.

CSIF considera irrenunciable que "tot l'alumnat puga prosseguir, ara via telemàtica, amb la seua formació". Per a açò, apunten, "es necessita connexió a la xarxa, plataformes digitals que complementen les pròpies de la Conselleria, saturades en molts moments i ordinadors o dispositius informàtics en aquells casos en el qual l'alumnat no dispose dels mateixos".

MITJANS PERSONALS

La central sindical subratlla igualment que tot el personal docent també requereix d'una dotació de recursos, ja que en l'actualitat teletrabajan amb amb els seus propis mitjans personals, com connexió a internet, tablets o ordinadors.

"L'administració ha d'atendre aquesta realitat d'entrega i compromís dels docents de l'educació pública Valenciana, que, amb la seua tasca, estan tractant de suplir les manques del pla unificat de docència digital Mulan, que es queda curt i resulta imprescindible ampliar", ressalta CSIF.