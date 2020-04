Una pareja española atrapada con su hija de 3 años en una isla de 7 kilómetros sin médico pide ayuda para volver a España

La conmovedora historia de una pareja sevillana atrapada junto a su hija India, de tres años, durante 40 días en Boracay, una isla de tan solo siete kilómetros de Filipinas, ha llegado al programa de Espejo público. La familia subió un vídeo en el que pide ayuda para que se les pueda sacar de la isla con destino Europa.

La pareja explica que el único médico de la isla ha sido uno de los primeros casos de coronavirus y habría podido contagiar al resto de su equipo sanitario, por lo que han cerrado el único ambulatorio.

Sin agua potable, guantes, antiséptico para las manos, ni medicamentos, esta familia española deberá dejar el hotel en el que se aloja en los siguientes días. "Nos echan del hotel, la casera no nos coge el teléfono, no sabemos qué hacer con India en la calle, no tenemos respuesta del Consulado y nadie nos dice por qué no podemos entrar en otro hotel", cuenta Álvaro Lorenzana, el padre de familia en el vídeo.

El sevillano narra cómo la llegada del Covid-19 a la isla ha puesto "a todo el mundo en jaque con mucho miedo". Al parecer, los militares han decretado el confinamiento domiciliario y los métodos de las autoridades filipinas son más estrictos de lo convencional. En Manila, capital del país, las autoridades han castigado a quienes se saltan la cuarentena en el interior de jaulas de perros mirando al sol.

"Tenemos miedo porque no sabemos cómo puede responder el militarismo", ha explicado el padre asustado que dice sufrir algunos síntomas de claustrofobia al estar recluido junto a su mujer Vera y su hija Inda, los tres en una habitación de ocho metros cuadrados.

Además, la pareja ha contado que el aeropuerto de Boracay es internacional y se podría enviar un avión que recoja a todos los turistas europeos que hay en la isla. Sin embargo, al parecer, no es posible volar a Manila, la capital del país, ya que el Gobierno filipino ha cancelado todos los vuelos nacionales.