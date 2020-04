Coronavirus.- Sanitat regula la comunicació entre metge i família i entre el pacient i els seus sers estimats

La consellera de Sanitat, Ana Barceló, ha informat, en la roda de premsa diària sobre l'evolució del coronavirus, que aquestes són les principals mesures que inclou el protocol de comunicació que s'està ultimant per a garantir la informació sobre aquells pacients que no disposen dels seus propis dispositius o no tinga l'autonomia suficient per a comunicar-se.

Així, ha recalcat que el seu departament és conscient que la comunicació és "essencial" entre metges i familiars, però també entre el propi pacient amb els seus sers estimats per a la seua recuperació. Per açò, el protocol estableix dos circuits de comunicació: un entre metge i família i un altre per a regular la comunicació enre pacient i família.

D'aquesta manera, per a aquells pacients que no disposen de dispositius o no estiguen en condicions d'emprar-los la família haurà de designar un únic portaveu i proporcionar un telèfon de contacte. Un metge o infermer serà l'encarregat de contactar amb aquest portaveu per a proporcionar-li una informació "bàsica" sobre l'estat i evolució del pacient.

"Hi haurà un únic portaveu familiar al que s'informarà, no a diversos, i per a garantir la protecció de dades no s'atendran cridades", ha explicat. Així mateix, s'establirà un horari i la freqüència de telefonades que estaran permeses entre el pacient ingressat i els seus familiars.

D'altra banda, el Servici d'Atenció d'Informació al Pacient (SAIP) serà l'encarregat d'arreplegar els objectes personals que necessite el malalt, ja siguen utensilis de condícia, llibres, o fotos, durant la seua hospitalització.