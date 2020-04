UPTA-Aragón pide que se pongan en marcha 'bonos vacuna' para inyectar liquidez a los autónomos

Así lo ha indicado en una rueda de prensa por 'streaming' el secretario general de UPTA-Aragón, Álvaro Bajén, en la que ha analizado el real decreto 10/2020, 29 de marzo, respecto a los autónomos y sus empleados, y las novedades económicas anunciadas por el Consejo de Ministros de este martes.

Además, ha incidido en que hay que "luchar" con el Gobierno central para que la Unión Europa "no nos lleve a más endeudamiento" y para que salgan "flujos económicos hacia los autónomos". Ha recordado que esto es lo mismo que se hizo con la banca en la anterior crisis.

Por otra parte, ha señalado que ve bien la moratoria de la cuota de autónomos que ha aprobado el Gobierno central. No obstante, ha insistido en la necesidad de flexibilidad la regulación del cese de actividad durante este estado de alarma y en que hay que inyectar liquidez para que muchos pequeños negocios no se vean abocados al cierre total.

Bajén ha expuesto que el real decreto que endurece el estado de alarma y que fue aprobado el domingo no se aplica a los autónomos, ya que su esencia es que haya un permiso retribuido para que no acudan al puesto de trabajo aquellos empleados que no sean de actividades esenciales, algo que un autónomo no puede hacer consigo mismo, ha evidenciado. Aunque ha recordado que en un momento en que se restringe la movilidad de los ciudadanos muchos negocios se ven obligados al cierre.

Por ello, ha señalado que uno de los temas que más preocupa a los autónomos en estos momentos es el cese de la actividad y ha recordado que aquellos autónomos que tengan que cerrar por fuerza mayos no tendrán que cotizar a la seguridad social ni pagar impuestos. En este punto, ha matizado que como ya se ha pasado la cuota de marzo, si no devuelve la administración la parte proporcional al inicio del estado de alarma de oficio se podrá reclamar.

No obstante, la norma aprobada por el Gobierno señala que los autónomos con pérdida de ingresos pueden acceder al cese de actividad, sea esencial o no, con una reducción de ingresos del 75 por ciento en comparación con el mes anterior. Bajén ha criticado esta medida, ha considerado que el porcentaje establecido debería ser del 40, ya que el estado de alarma entró en vigor a mitad de marzo: "Son unos límites poco sensibles y esto nos preocupa, hay que regular bien esta cuestión que es esencial".

Sobre los impuestos, ha detallado que se pueden pedir aplazamientos del IVA y del IRPF. "Las deudas que no requieran garantías, menores de 30.000 euros, nos van a permitir aplazarlas seis meses sin mora, una medida que es muy interesante", ha valorado.

LLEGA TARDE

Bajén ha resumido que es muy interesante que se haya aprobado una moratoria de cotizaciones de autónomos, pero ha lamentado que esta medida ha llegado tarde, ya que se tendría que haber puesto en marcha para los pagos de marzo.

En otro orden de cosas, sobre los alquileres ha mencionado que, en principio, las moratorias aprobadas afectan a las viviendas habituales de aquellas personas, autónomas o no, que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica.

Por otra parte, ha comentado que UPTA ha atendido más de 400 consultas gracias a un convenio que mantiene con el Ayuntamiento de Zaragoza que da atención gratuita a los autónomos, una iniciativa que ha deseado que se repita en Huesca y en Teruel.