Coronavirus.- La Generalitat agruparà en residències separades els majors amb Covid per a trencar la cadena de contagi

Així ho ha anunciat aquest dimecres Barceló, en la roda de premsa oferida per a donar a conéixer l'evolució del virus a la Comunitat Valenciana, autonomia que suma ja 80 centres de majors amb casos registrats, encara que en grau molt diferent ja que hi ha instal·lacions on només s'ha comptabilitzat un cas d'un resident, en altres d'un treballador mentre que en altres centres ha admès que la situació "s'ha tornat més complicada".

Dels 80 centres, huit estan en la província de Castelló, 20 a Alacant i 52 a València. En total, hi ha 459 residents que han donat positiu al virus, 150 treballadors afectats i 98 majors morts a data d'aquest dimecres, 17 més que el dimarts.

Set centres continuen sota vigilància activa del personal sanitari, els mateixos que en els últims dies: Santa Elena de Torrent, L'Acollida de València, Savia de Requena, DomusVi d'Alcoi, DomusVi Babel (Alacant), Sant Joan Baptista de Morella i Santa Gràcia de Vila-real.

Barceló ha apuntat que, en el marc de les reunions amb la vicepresidenta Mónica Oltra, estan "totalment d'acord" amb que una de les mesures més importants en la lluita contra la pandèmia és "trencar la cadena de contagis" i en què les residències de majors són "un punt crític" en conviure ancians amb múltiples patologies i on un cas pot ser una possible font d'infecció a la resta.

Per aquest motiu, ha apuntat que és "fonamental" adoptar mesures que aïllen infectats dels qui no ho estan perquè eixa transmissió no es produïsca i "trencar la cadena". D'ací, que s'ultima un protocol, que culminarà aquest mateix dimecres en una nova reunió, per a separar persones majors contagiades amb el virus i atendre "en espais diferenciats".

En aquesta línia, la consellera de Sanitat ha justificat que "no sempre en totes les residència es pot dur a terme aquesta diferenciació", encara que tots els centres "estan duent a terme aïllament i confinament en habitacions, però en algunes és impossible mantindre aquest aïllament total" i no es pot mantindre una separació "estricta".

El protocol pretén, per tant, "convertir en espais segurs les persones ateses en residències amb espais també atesos per personal sanitari a aquelles que tinguen Covid", totalment hospitalitzats i a càrrec de responsables sanitaris, i tindre "tot disposat perquè eixe personal poguera entrar en eixes residències solament per a persones residents amb covid, amb tot el personal assistencial necessari i preparat per si fora necessari un trasllat a un hospital".

D'aquesta forma, ha explicat, "se n'aniran habilitant a la Comunitat Valenciana espais segurs amb una major presència i control d'assistència sanitària".