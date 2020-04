La recogida del espárrago peligra en Guadalajara ante la falta de mano de obra extranjera por el Covid-19

Ante esta situación, el presidente de la Asociación de Productores del Espárrago Verde en Guadalajara, Jaime Urbina, ha hecho un llamamiento a los trabajadores desempleados que quieran emplearse en el campo; sin embargo, también están encontrando problemas porque la crisis por el Covid-19 ha limitado las medidas para viajar y "muchos de ellos no tienen vehículo propio cuando, además, ahora solo pueden ir dos por cada coche".

Pero aunque, según Urbina, la recogida, que ya ha comenzado a pequeña escala, se presenta "buena, normalizada, como otros años", los precios son más bajos y solo cuentan por ahora con el 30 por ciento de las cuadrillas que esperaban, situación que ha comenzado a desanimar a muchos de los agricultores que se dedican a este producto.

De hecho, según el presidente de la asociación, pese a que quieren continuar con la recogida porque no pueden desabastecer al mercado, "algunos agricultores ya se han dado por vencidos y han renunciado a recoger sus explotaciones".

"Más de ocho horas al día no se puede trabajar y eso significa que no se van a poder recoger algunas explotaciones porque no hay mano de obra", ha subrayado.

"Las cuadrillas tenían vuelos reservados, el billete comprado y todo preparado", ha precisado Urbina, tremendamente preocupado.

Ha reconocido que han recibido algunas llamadas como mano de obra por parte de desempleados de la propia provincia pero poca y el inconveniente de tener que viajar como máximo dos en un coche está suponiendo un impedimento para bastantes. "No les interesa, es una situación muy difícil", ha lamentado.

LOS ALMACENES ESTÁN PREPARADOS

Ha asegurado que los almacenes están preparados con las medidas que se recomiendan desde Sanidad porque "todas son pocas". Hay espacio suficiente para trabajar separados, cuentan con controles de temperatura, guantes, geles y también mascarillas, y desinfectan con lejía todos los días, ha dicho.

Para Urbina, "esto es un sinvivir" en el que a la falta de mano de obra se unen los bajos precios y las escasas ventas teniendo en cuenta que se centran en gran parte en la hostelería y los mercadillos.

Urbina sabe que no es un problema único de este sector y ha asegurado que están concienciados para sacar la producción y no desabastecer los mercados pero ha reconocido que "en muchos casos solo sacan dolores de cabeza". Aún así ha apuntado que "van a echar una mano porque en una situación como esta no hay negocios rentables".

"Todos estamos concienciados y dispuestos a ayudar todos en lo que podamos porque hay que salir de ello", ha concluido reconociendo que él mismo tendrá que tener que dejar de recoger parte de sus fincas si no le llega mano de obra.

Si se pudiese recoger toda la producción que esperan, la estimación rondaría los 15 millones de kilos, similar a la del pasado año según Urbina.