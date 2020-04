Coronavirus.- La Comunitat Valenciana rebrà 300.000 mascaretes en 20 dies, comprades per una asseguradora a la Xina

El material arribarà a València en un termini màxim de 20 dies, amb ajuda logística de la Generalitat. L'asseguradora valenciana finança la fabricació de les mascaretes a la Xina, informa en un comunicat.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha agraït la solidaritat i ha garantit que el material es posarà quan arribe a la disposició del personal sanitari i sociosanitari valencià que està fent front amb una entrega excepcional a la lluita davant del coronavirus.

Per part de l'asseguradora, el seu president, Armando Nieto, ha destacat la importància de conjuminar esforços per a lluitar contra aquesta pandèmia. "La sanitat pública no està dimensionada per a fer front a aquesta terrible crisi. Vivim un moment en el qual el nostre personal sanitari i els nostres malalts s'enfronten al desproveïment", ha subratllat, animant les empreses valencianes al fet que col·laboren amb els seus recursos.