Así se usa la tabla de recompensas para niños más vendida de Amazon que ayuda a motivar a los más pequeños

En la educación de los más pequeños de casa no solo cuenta el tiempo que invierten estudiando en el colegio o desarrollando, durante las actividades extraescolares, los mil y un talentos con los que nos sorprenden a diario. Inculcarles el sentido del orden, la responsabilidad y, también, demostrarles lo satisfactorio que es un trabajo bien hecho son competencias que toman forma dentro del hogar. Un crecimiento personal que les será de gran ayuda en el futuro, pero que les va a exigir arrimar el hombro en casa y convertirse miembros activos de la familia... a la hora de repartirse algunas tareas.

Si bien es cierto que hay que saber cuál es la tarea que pueden realizar según su edad, la mayoría son aptas a partir de los tres años (aunque lo hagan siempre acompañados de algún progenitor). Recoger sus juguetes después de usarlos, poner la mesa, bañarse sin ayuda (pero sí con supervisión) o irse a la cama sin protestar son algunas de las tareas que deben realizar a diario y que, además de lograr la gratitud de los adultos, les ayudará a ganar estabilidad emocional.

Sin embargo, plantear las (muchas) cosas con las que pueden colaborar en casa no siempre es sencillo, si no se cuenta con alguna plantilla que les ayude a recordar qué es lo que deben hacer para alcanzar sus objetivos semanales. Si aún no habéis creado una juntos, tranquilos: hemos encontrado una muy dinámica y divertida a la venta en Amazon que, además de ayudaros a controlar las tareas, fomentará la educación en positivo y les animará a hacerlas con energía... ¡para lograr su recompensa!

La tabla de recompensas de Aeioubaby. Amazon

Pero, ¿cómo la podemos incluir en casa?

A la hora de implementar en nuestro hogar un sistema de recompensas para promover que los niños adquieran determinadas conductas, lo primero que hay que tener en cuenta es que debemos introducir algunos aspectos que motiven a los más pequeños. También hay que explicar a los niños lo que se espera de ellos, es decir, debe saber que, si recoge sus juguetes, tendrá un punto positivo que quedará recogido en el casillero. Además, el pequeño debe ser consciente de que, todo esfuerzo, tiene su recompensa, algo pactado entre todos que recibirá al final de la semana si ha cumplido con algunos de sus objetivos. Es aconsejable que este premio sea una experiencia, más que dinero o algo material.

Para facilitaros la tarea, podéis emplear la tabla de recompensas magnéticas de Aeioubaby.com, la más vendida de Amazon, una herramienta que os ayudará a educar en positivo y que funciona como una motivación adicional para vuestro pequeño. Este producto incluye 12 actividades que pueden realizar los más pequeños, pero también puedes añadir las tuyas propias en el espacio destinado para ello.

