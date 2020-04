Coronavirus.- Les grans superfícies veuen "raonable" tancar els diumenges durant l'estat d'alarma

20M EP

El portaveu de l'Associació Nacional Grans d'empreses de Distribució (ANGED) a la Comunitat Valenciana, Joaquín Cerveró, considera "raonable" la decisió del Consell d'anul·lar, mentre dure l'estat d'alarma, les zones de gran afluència turística (ZGAT), on els comerços poden obrir determinats diumenges i festius com els de el període de Setmana Santa. No obstant açò, s'han habilitat dos festius, el Divendres Sant i el Dilluns de Pasqua, perquè aquests establiments puguen obrir.