Testamento y coronavirus: ¿puedo hacerlo online? ¿necesito testigos? ¿vale de puño y letra? ¿debo ir al notario?

La pandemia por coronavirus ya se ha cobrado en España más de 9.000 vidas humanas, hay centenares de personas graves en las saturadas Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de los hospitales y el número de contagiados por Covid-19 rebasa los 100.000 casos, entre ellos decenas de pacientes de Residencias de Mayores.

En medio de este panorama son muchos los españoles que se están decidiendo a realizar por primera vez, o modificar, su testamento. Pero llegado este momento surgen las dudas. ¿Puedo hacerlo vía online? ¿Qué necesito? ¿En un momento crítico puedo hacerlo de mi puño y letra? ¿Necesito testigos? ¿El notario es obligatorio? ¿Cuánto cuesta hacer un testamento?

Como norma general, el Consejo General del Notariado siempre recomienda dejar hecho el testamento. En estos momentos de crisis por el coronavirus, el Consejo de Notarios han instado a la población a que no acuda a las notarías sin cita previa y que solo la soliciten para cuestiones de grave urgencia. Para hablar con las notarías tienen a su disposición en la web www.notariado.org un localizador de notarios por localidades, códigos postales y apellidos.

No obstante, existen alternativas a tener que desplazarse al notario en medio de una situación de estado de alarma y confinamiento. De hecho, el Código Civil en su artículo 701, en vigor desde el 16 de agosto de 1889, ya regula cómo hacer testamento en caso de epidemia. No en vano, España sufrió en el siglo XIX cuatro mortíferas epidemias de cólera que provocaron la muerte de más de 800.000 personas.

Transporte de un ataúd por fallecimiento por coronavirus. A, FASANI / EFE

Jaume Rocabert, director legal de Testamenta.com, asegura a 20minutos.es que "la ley casi obliga a toda persona a tener el testamento hecho ya", puesto que en caso contrario es ella la que actúa como testamento repartiendo tu herencia conforme la ley dispone "y que no siempre se corresponde con lo que una persona realmente desea".

El abogado de Testamenta explica que a veces pensamos que el testamento solo debe hacerlo aquel que tiene algo que dejar, pero el testamento no solo sirve para eso y es un documento que nos permite disponer de otras cuestiones a veces más importantes que no solo el tema patrimonial, como por ejemplo quién cuidará de mis hijos menores o incapacitados, o si deseo que mi ex marido pueda o no administrar la herencia que dejo a mis hijos.

El testamento ológrafo, alternativa útil en tiempos de coronavirus

Según explica Rocabert, el testamento puede ser común o especial. Dentro de los especiales existen el militar, el marítimo y el realizado en un país extranjero. El común puede ser ológrafo, abierto o cerrado. Estos dos últimos son los notariales. "El testamento se llama ológrafo cuando el testador lo escribe por sí mismo en la forma y con los requisitos que se determinan en la ley, que son ser mayor de edad, estar escrito todo él de puño y letra del testador, con expresión del año, mes y día en que se otorgue", subraya.

El testamento ológrafo es una herramienta muy útil para dejar reguladas nuestras últimas voluntades

Está recomendado para toda persona que por la razón que sea desee otorgar testamento y no pueda hacerlo en la forma habitual, esto es, ante notario. Es por ello, que, en tiempo de coronavirus y estado de alarma, el testamento ológrafo es una herramienta muy útil para dejar reguladas nuestras últimas voluntades, aconseja el abogado de Testamenta.

Existen aún dos supuestos más de testamentos extremos, explica Jaume Rocabert. "El primero si el testador se hallare en peligro inminente de muerte, puede otorgarse el testamento ante cinco testigos idóneos, sin necesidad de notario. Este sería el testamento ideal en caso de hallarse en peligro de muerte en un hospital y cuando el notario no puede siquiera desplazarse por normativa de salud o porque no llegaría a tiempo. Los testigos aquí podrían ser el personal sanitario", afirma.

Y el segundo caso, en un supuesto de epidemia, como la que estamos viviendo, "puede igualmente otorgarse el testamento sin intervención de notario ante tres testigos mayores de dieciséis años". Este último sería válido para gente que no sabe o no puede escribir, o con algún problema sensorial. Hay que recordar que los testigos no pueden ser familiares directos.

Por tanto, para la realización del testamento ológrafo no es necesario, en el momento del otorgamiento, que acudamos al notario. Tan solo será necesario, papel y bolígrafo, y expresar de forma manuscrita cuales son nuestras últimas voluntades, firmando el mismo de puño y letra. La intervención del notario se produce una vez nosotros ya hemos fallecido, y tras ello, se deberá presentar el testamento ante el notario del lugar del fallecimiento, lugar de residencia o lugar donde tuviéramos la mayor parte de nuestro bienes.

"Una vez presentado, el notario adverará el testamento o sea comprobará que el testamento se ajusta a los requisitos de validez (formales y de fondo)", explica Jaume Rocabert. Si el testamento cumple dichos requisitos de validez, se procederá a darle formato de documento público para poder proceder, posteriormente, a aceptar la herencia.

Para hacer el testamento ológrafo no es necesario testigos, a diferencia como otros testamentos como el realizado en peligro de muerte o militar.

Otras cuestiones sobre el testamento

Jaume Rocabert aclara a otras preguntas y dudas sobre el testamento:

¿Se puede hacer el testamento vía online? ¿Cuáles son los requisitos?

Testamenta es el primer portal para realizar testamentos online a través de internet, y venimos haciéndolo desde 2012. El requisito es muy sencillo, tener un ordenador, tablet o móvil con acceso a internet, entrar en nuestra web www.testamenta.com y rellenar un sencillo formulario.

A partir de aquí te asignamos un abogado especialista en herencias y testamentos para que te ayude con preguntas y diferentes propuestas a confeccionar el testamento que realmente dará cumplimiento a tu verdadero deseo de cómo repartir tus bienes en caso de fallecimiento.

En circunstancias normales, nuestro proceso finaliza con la firma del testamento que hemos ido preparando online ante un notario cercano a tu domicilio, es lo que denomina testamento notarial abierto. No obstante en la actualidad solo se permite acudir a la firma notarial en casos de urgencia, y aquí es donde coge protagonismo otras formas de otorgar testamento cuando no podemos ir al notario.

Uno de los puntos de registro del testamento vital en Andalucía. EUROPA PRESS/JUNTA

¿Qué es el testamento vital?

A pesar de tener un nombre muy parecido, nada tiene que ver el llamado testamento vital con el testamento sucesorio. Por simplificar, el testamento sucesorio es para regular cosas después de fallecer y el testamento vital o documento de voluntades anticipadas sirve para principalmente dejar indicadas al personal médico mis instrucciones sobre que tratamientos médicos deseo recibir en caso de que no esté en facultades de poder manifestarlo directamente al médico.

¿Y el testamento solidario?

El testamento solidario es un testamento en el cual la persona que realiza el testamento procede a dejar una herencia, total o parcial o un bien concreto, llamado legados, en favor de una ONG, de manera, que, nuestro último acto de voluntad tiene efectos una vez nosotros ya no estamos aquí, ayudando a los demás o intentando mejorar un poquito este mundo mediante un acto de generosidad que perdurará para siempre.

¿Cuánto cuesta de media, aproximadamente, hacer un testamento?

El coste de un testamento depende de su extensión y de las instituciones que en la misma se realicen, es decir, nombramiento de tutores, albaceas, etc… El coste medio de un testamento notarial es de unos 50 euros.

Si se tramita a través de Testamenta.com el coste que incluye asesoramiento del abogado, preparación del documento notarial, agendar la cita con notario y coste de los honorarios del notario es de 95 euros más IVA, si bien todo el servicio puede salir gratuito, incluso el coste notarial, si tienes incluido el servicio en tu póliza de seguro de vida o decesos, o decides dejar un pequeño legado en favor de algunas de las ONG’S con las que colaboramos.

El asesoramiento y ayuda para redactar un Testamento ológrafo tiene un coste de 31 euros más IVA.