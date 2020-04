Las escuelas infantiles exigen apoyo al Gobierno: "Si cerramos, luego no habrá dónde llevar a los niños"

Ante el cierre de los centros educativos para frenar la expansión del coronavirus en España y los mensajes lanzados tanto por diferentes administraciones como por las asociaciones de consumidores recomendando no pagar la cuota de las escuelas infantiles privadas, la Federación Nacional de Centros de Educación Infantil (Fenacein) ha exigido al Gobierno apoyo para poder continuar con su actividad una vez España supere la pandemia. "Hablan de educación universal de 0 a 3 años pero no recibimos ningún apoyo. Somos un servicio fundamental en la sociedad". Cuando se pueda volver, advierten, "tendrán el problema de que no habrá dónde llevar a los niños".

Así se expresa Juan Martín, portavoz de la Asociación de Centros de Educación Infantil de Madrid (Aceim), perteneciente a Fenacein. "No se trata de pagar o no la cuota. Los centros no deben exigir las cuotas por solidaridad, sino por el valor esencial que tienen. Debemos cobrar la escolaridad adaptándonos a las difíciles circunstancias del momento. Los centros infantiles no son fuente de enriquecimiento. En la mayoría de los casos, detrás hay una mujer emprendedora que crea empleo fundamentalmente femenino", argumenta.

Esta asociación ha enviado una carta al consejero madrileño, Enrique Ossorio, pero asegura que todavía no ha recibido respuesta alguna. En ella le instan a apoyar a este sector y le recriminan que impulse a las familias a no pagar la cuota, cuando no ha hecho lo mismo con los colegios privados. "Si no se toman medidas de apoyo muchas de ellas se verán obligadas a cerrar, dejando a las familias de mas de 53.000 niños sin escuela donde llevarlos cuando la cuarentena acabe", exponen.

La crisis originada por la pandemia del nuevo coronavirus ha obligado al Gobierno a buscar medidas de apoyo económico a las pymes. En cuanto a las escuelas infantiles, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, impulsó una medida este martes, aprobada por el Consejo de Ministros, para que los servicios contratados y ya pagados pudieran disfrutarse gratuitamente durante un tiempo equivalente al que dure la suspensión de su actividad. Una medida, agrega Martín, que "responderán con apoyo jurídico". Además, desde las asociaciones de consumidores y el propio Consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, han afirmado que las guarderías "no deberían" cobrar sus cuotas mientras dure el cierre escolar porque no pueden prestar sus servicio.

Reintegro de las becas

En la misma línea que Martín se ha manifestado Ignacio Hazas, director de la escuela infantil Cascarón de Galapagar y portavoz de una agrupación de unas 300 escuelas privadas madrileñas nacida tras el cierre de los centros. Entre otras cosas, demandan a Ossorio que reintegre el importe de las becas, que han sido suspendidas temporalmente mientras las escuelas no puedan prestar sus servicios. "Era un dinero con el que todas contábamos para hacer frente a los pagos más básicos y que ya estaba asignado desde principio de curso", expone Hazas.

Desde la Consejería de Educación aseguran a 20minutos que las becas no se pueden reintegrar, ni siquiera con carácter retroactivo una vez reabran los centros. "Esto es así porque el artículo 11.3 de la Orden establece que "la Consejería de Educación e Investigación, una vez justificada la asistencia del alumno y su permanencia en el centro, abonará mensualmente a los centros, a partir del mes de septiembre, en un máximo de 11 pagos, el importe de la beca anual de cada alumno", defienden desde la Comunidad de Madrid. "Es necesaria la asistencia del alumno y su permanencia en el centro para que se pueda proceder al pago de las indicadas becas", insisten.

Hazas también lamenta que desde la Consejería y las asociaciones de consumidores no comparen a las escuelas infantiles con los colegios -"a los que nadie se plantea dejar de pagar y con quien nos tendrían que comparar"- y sí lo hagan con otros servicios como un gimnasio. "No somos un servicio al uso, formamos parte del sistema educativo y nos regimos por una ley muy estricta que nos obliga a contar con personal cualificado, a no superar determinadas ratios de alumnos y a elaborar programaciones, entre otras cosas. Somos un servicio esencialporque cuando acabe la crisis, tenemos que seguir ahí".

Quiebra de escuelas

Este portavoz expone que las escuelas infantiles privadas de Madrid acogen el 50% de las demanda de plazas de 0 a 3 años (unos 45.000 niños). "Con las becas habríamos cubierto los gastos mínimos para seguir abiertas. Somos empresas pequeñas que no vamos a poder hacer frente a los pagos de abril y ya veremos a los de mayo. No hay escuela con capacidad de aguantar dos o tres meses sin ingresos y si cierran, no habrá capacidad en la Comunidad de Madrid para acoger a todos los alumnos" cuando las autoridades decidan reabrir los centros educativos. "Le viene un problema muy gordo como no sepan respaldarnos", dice en referencia al consejero Ossorio.

"De poco sirve no pagar ahora si luego cuando vuelvan valdrán el doble porque habrán quebrado la mitad"

Hazas asegura que unas diez escuelas ya han tenido que cerrar. Destaca que por parte de las familias ha encontrado "solidaridad" pero entiende que muchas pasan también momentos complicados, por lo que ha optado por facilitar el número de cuenta de la escuela a las familias para estas aporten "lo que puedan". En cualquier caso, no cobra "ni el tercio" de la cuota de escolaridad, una cantidad que espera que le permita aguantar este periodo hasta la reapertura de su centro.

En cualquier caso, Hazas considera que "de poco sirve no pagar ahora si luego cuando vuelvan valdrán el doble porque habrán quebrado la mitad", y opina que "es conveniente mantener el mayor número de escuelas abiertas: a más competencia y mejor precio".

Por su parte, Martín, defiende que "ninguna escuela" ha dejado a un niño o niña fuera cuando las familias han atravesado momentos económicos delicados en algún momento puntual.