Cs insta a Industria a planificar medidas que ayuden a las empresas a rearmarse tras la crisis sanitaria

"Entendemos que la labor del Gobierno del Principado, y en concreto de la Consejería de Industria, no solo es poner en marcha medidas puntuales aplicables a la duración del estado de alarma sino planificar las medidas de reactivación económica a las que puedan acogerse empresas, pymes y autónomos cuando finalice la crisis del coronavirus", dice la parlamentaria de Ciudadanos en nota de prensa.

Para la diputada de la formación naranja, "es evidente que a una empresa o un negocio que permanece cerrado meses le va a costar varios meses volver a ponerse al nivel productivo en el que estaba cuando paró su actividad y para cuando llegue ese momento el gobierno del principado deberá tener prevista una serie de medidas que puedan ponerse en marcha de forma inmediata, y no que sea en ese momento cuando empiecen a diseñarse."

En ese sentido, desde Ciudadanos piden a Industria que "amplíe la aplicación de las medidas anunciadas por el Principado para ayudas a los autónomos no solo al periodo que dure el estado de alarma sino también a los meses en los que su facturación no alcance al menos el mínimo alcanzado antes de la crisis", así como que "desarrollen y publiquen con la mayor anticipación posible una batería de medidas" que ayuden a las empresas a "rearmarse" en los meses posteriores y que "vayan más allá de facilitar el endeudamiento de las mismas mediante créditos y avales". "Ayudar a endeudarse no es una ayuda, es una solución temporal", apuntilla.

Para Susana Fernández es necesario que el gobierno autonómico "sea previsor, que planifique y que por una vez vaya por delante diseñando ya soluciones y alternativas a abordar una vez que se dé por finalizado el estado de alarma, que ayuden a las empresas a activarse y a recuperar el empleo perdido."

"En Cs no podemos permitir que la industria asturiana pase de nuevo por una situación de incertidumbre como la vivida estos dos últimos días generada por la publicación y posterior revisión horas después del RD publicado por el gobierno el 29/03, millones de euros y miles de puestos de trabajo de asturianos están en juego", ha finalizado.