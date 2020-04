Unión de Consumidores crea un formulario para pedir la suspensión de servicios que no se están recibiendo

Entre estos servicios estarían gimnasios, autoescuelas o guarderías. La Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana ha indicado que en los últimos días su departamento jurídico ha detectado un incremento de la demanda de información y asesoramiento relacionada con esta cuestión.

Así, ha precisado que han aumentado las consultas sobre el procedimiento que hay que seguir para solicitar la suspensión o el aplazamiento de aquellos servicios prestados por empresas o entidades que no han ofrecido un procedimiento o propuesta de solución para el período en el que no se estén prestándolos por causa de fuerza mayor, "no imputable a las personas consumidoras y usuarias".

La UCCV ha señalado que en respuesta a esta demanda y con el objetivo de facilitar estos trámites a las personas consumidoras, ha creado el mencionado formulario. Se trata de un documento que "posibilita a las personas consumidoras solicitar a la empresa prestadora del servicio la devolución de las cuotas, emisión de un bono, ampliación de la duración del contrato en proporción al periodo que no se ha prestado el servicio o paralización del cobro de las cuotas, siempre en función de cada caso".

En este formulario, la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana alega, ante la imposibilidad que tienen las personas consumidoras de acceder a los servicios contratados que se paralicen, el pago de las mensualidades hasta que se retome la actividad normal, ha agregado la entidad.