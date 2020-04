Castelló registra 150 l/m2 en les últimes 24 hores, el major acumulat fora d'un mes de tardor de la seua sèrie històrica

A més, la precipitació acumulada entre les 7 hores d'ahir i de hui, a Vila-real ha sigut de 133,2 l/m2, a Vilafamés de 130,8, aBenafigos de 122,6, Torreblanca 97,6, Benassal 89,8, Vilafranca 86,4,Llíria 37, a Sagunt 32,6, a Xelva 32, a Setaigües 22,2i a Manises 13,3.

Les pluges, des de les 3 de la matinada, que han afectat el litoral sud de la província de Castelló s'han anat desplaçant cap al nord, descarregant ara en la zona central de la província.

Aeme ha explicat que fa anys s'estan registrant dades excepcionalment altes fora de temporada, com va ocórrer a l'abril del passat any, aquest mateix any al gener o al març del 2015.

No obstant açò, ha aclarit que encara que els acumulats de precipitació a l'hivern o primavera siguen molt alts, equiparables a vegades als de tardor, la forma en la qual s'acumulen eixes pluges és ben diferent. D'aquesta manera, a la tardor la característica més important és la les pluges torrencials, quan es registren 60 l/m2 en una hora. Així, a l'octubre de 2018 es van acumular per exemple 159,2 en només una hora a Vinaròs.

PERSISTENTS I NO TORRENCIALS A LA PRIMAVERA

Per contra, a la primavera i hivern la característica més important és la persistència, ja que rares vegades en aquestes estacions la intensitat arriba a ser torrencial. Hui, per exemple, en l'observatori provincial el màxim acumulat en una hora ha sigut 26 l/m2 a les 5 de la matinada.

Sobre aquest tema, ha concretat que la intensitat de precipitació hui en l'observatori de Castelló ha sigut forta (entre 15 i 30 l/m2 en una hora), però no ha superat el llindar de molt forta (entre 30 i 60 en una hora) i ha estat molt lluny de ser torrencial (més de 60 en una hora).

El 70% dels casos en els quals hi ha precipitació torrencial es produeixen a la tardor (setembre, octubre o novembre), el 27% a l'estiu (juny, juliol o agost), el 3% a la primavera (març, abril o maig) i no hi ha hagut cap cas a l'hivern.