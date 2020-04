Así es el 'gadget' de belleza que se suma al rodillo de jade para ganar, por menos de 14 euros, la batalla a tus ojeras

No solo de dormir poco aparecen las detestadas ojeras. Es verdad que son una señal inequívoca de la falta de sueño, y, si no, que se lo digan a los padres primerizos que, en muchas ocasiones, se ven obligados a tirar de gadgets para que su criatura (y de paso ellos) pueda conciliar el sueño. Sin embargo, las ojeras también aparecen como síntoma de alergia, durante el embarazo y la menstruación y, lamentamos decirte que, si tu familia tiene tendencia a estas marcas, tienes muchas posibilidades de tenerlas, ya que son de carácter hereditario.

A pesar de lo habituales que son, luchar contra ellas o, al menos, tratar de minimizar su apariencia es una cuestión compartida por todos los que quieren cuidarse y lucir radiantes. Pero, si no contamos con los aliados adecuados, no obtendremos resultados. ¡Que no cunda el pánico! Hoy te proponemos una solución que, junto al rodillo de jade, te ayudará a ganar (¡por fin!) la batalla a tus ojeras. ¿Y si te decimos que no vas a tener que invertir en él ni 15 euros? Interesante, ¿verdad? Se trata del masajeador vibratorio para ojos que, solo durante unas horas, Amazon ha rebajado un 15%, lo que te supone una inversión de 13,57 euros.

El masajeador antiojeras, de TocuhBeauty. Amazon

Una mirada joven por menos de 14 euros

Diseñado para reducir el contorno oscuro de la ojera y las bolsas causadas por el cansancio, la falta de sueño o el estrés, esta herramienta de TouchBeauty alivia, revitaliza y refresca la piel más delicada para proporcionar al usuario una apariencia más luminosa. Para ello, se sirve de un tratamiento térmico de calor (alcanza hasta los 40ºC), que alterna vibraciones, para ayudar a abrir los poros de la zona para mejorar la absorción de cremas y sérums y, además, a aumentar el riego sanguíneo para relajar los ojos.

Es fundamental utilizarlo con lógica para asegurarse de que los resultados son los esperados. Por eso, te proponemos una rutina muy saludable: por la mañana, sigue confiando en tu jade roller; y, por la noche, combina el rodillo de cuarzo con este gadget que ayudará a que los despertares (y el primer vistazo al espejo) sean mucho mejores. Eso sí, antes de utilizarlo, es muy importante que apliques tu crema específica para los ojos para ayudar que, con el calor que desprende, entre en la zona y la hidrate al máximo.

El 'jade roller', más barato que nunca

El motivo por el que este beauty gadget es tan efectivo con la zona de las ojeras es sencillo: al estar fabricado con jade natural, se mantiene siempre a una temperatura menor que la ambiental. Esto permite que, al colocarlo en las bolsas oculares, desinflame casi al instante aquellos puntos sobre los que se superpone, descongestionando la expresión del rostro y aportando una luminosidad natural efecto cara lavada. Una herramienta fácil de utilizar y efectiva que, solo hoy, está a precio de ganga en Amazon: han hecho una rebaja histórica y bajado su precio por debajo de los doce euros.

El rodillo de jade de Becool está fabricado con materiales natura Amazon

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.