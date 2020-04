Autònoms i pimes de València poden demanar ja les ajudes municipals després d'entrar en vigor

Els autònoms i responsables de xicotetes i mitjanes empreses (pimes) i micropimes de la ciutat de València poden demanar des de la passada mitjanit, de manera telemàtica, les ajudes que l'Ajuntament de la capital valenciana ha habilitat per a ells amb la finalitat d'ajudar-los a fer front a les conseqüències econòmiques derivades de la crisi sanitària del Covid-19.

Les subvencions, aprovades pel Consistori la setmana passada i impulsades a través de València Activa, comencen a ser efectives a partir de la seua publicació aquest dimarts en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) de València. Les subvencions, anomenades 'Re-Activa València', ofereixen 3,76 milions d'euros de fons municipals per a atendre els efectes econòmics del coronavirus i impulsar l'economia de la ciutat.

Així ho han indicat l'alcalde de la capital valenciana, Joan Ribó, i la seua vicealcaldessa, Sandra Gómez, en la roda de premsa que van oferir ahir al costat del vicealcalde, Sergi Campillo, després de la Comissió Permanent de Seguiment del Covid-19 celebrada a l'Ajuntament.

"El que des del Govern municipal pretenem amb aquesta línia d'ajudes és ajudar al fet que, una vegada passe aquesta crisi, empreses i emprenedors hagen pogut sobreviure i puguen continuar amb la seua activitat econòmica", va assenyalar Ribó, que va apuntar que l'objectiu és "pal·liar els danys que aquesta crisi sanitària projecta sobre l'economia de la ciutat".

L'alcalde va subratllar la "responsabilitat" de les administracions públiques en el context actual i la voluntat de l'Ajuntament de València de treballar en favor del "teixit socioeconòmic valencià i d'ajudar a sostindre a les xicotetes empreses l'activitat de les quals és garantia d'estabilitat i de desenvolupament social".

Pel seu costat, Gómez va explicar els detalls d'aquest programa d'ajudes, tramitat "amb la màxima urgència" i "ateses les necessitats reals i actuals del teixit econòmic" de la ciutat. "Des de l'Ajuntament de València i València Activa sempre estarem al costat dels agents econòmics, que són clau en l'economia local. Aquestes ajudes suposen una injecció de liquiditat i un baló d'oxigen que pot actuar com a matalàs per a empreses i autònoms durant aquests dies", va afirmar.

La vicealcaldessa va precisar que les ajudes es poden sol·licitar des d'aquesta mitjanit per part de persones autònomes, microempreses o xicotetes empreses l'activitat de les quals s'haja vist afectada pel tancament d'establiments atenent el que es disposa pel Govern central a partir de l'estat d'alarma i sense un increment de la facturació mitjançant un augment del volum de negoci online o telefònic.

Així mateix, es podrà sol·licitar aquesta subvenció en cas que l'activitat desenvolupada per autònom, microempreses o xicotetes empreses no s'haja vist afectada pel tancament d'establiments disposat per l'estat d'alarma però sí amb una reducció de la seua facturació en el mes anterior a la sol·licitud d'almenys el 75%. Aquest càlcul es farà en funció de la mitjana de facturació del semestre natural anterior a la declaració de l'estat d'alarma el 14 de març.

De 2.000 a 6.000 euros

Sandra Gómez ha comentat que les ajudes variaran entre els 2.000 i els 6.000 euros, en funció de l'afecció de l'activitat i el nombre de treballadors. Els autònoms que s'hagen vist obligats a tancar els seus negocis a conseqüència de la pandèmia podran optar a una ajuda de 3.000 euros, mentre que els autònoms i empreses sense treballadors que continuen en actiu però que hagen perdut el 75% dels seus ingressos podran accedir a una ajuda de 2.000 euros.

En el cas de les pimes afectades per la situació actual, es preveu una subvenció de 5.000 euros per a les de fins a 9 treballadors que mantinguen l'activitat un any després de la crisi i almenys amb la meitat de la plantilla. A més, es contemplen 6.000 euros per a les que tenen de 10 a 49 treballadors i mantinguen l'activitat un any després de la crisi i almenys amb la meitat de la plantilla.

La responsable municipal va agregar que atés que les sol·licituds no poden realitzar-se de manera presencial, s'ha habilitat, a més de la seu electrònica, "una eina específica d'ús senzill perquè aquells sol·licitants que no disposen de signatura digital ni DNI electrònic puguen donar-se temporalment d'alta i formalitzar la seua sol·licitud en la web municipal". El termini de sol·licitud ha començat aquest dimecres 1 d'abril, des de les 0.00 hores, i finalitza el 4 de maig.

Per ordre de petició i compatibles

Aquestes ajudes es concediran per ordre de petició fins que s'esgote el crèdit disposat. Les persones beneficiàries tindran com a obligacions: mantindre l'activitat empresarial durant 12 mesos, com a mínim, a partir de l'endemà de la publicació de la resolució de concessió de la subvenció.

En cas d'optar a la subvenció per tindre al seu càrrec treballadors, serà el manteniment com a mínim d'un 50% de la plantilla declarada en l'informe de la vida laboral de l'empresa aportat en el moment que es va presentar la sol·licitud.

Les persones beneficiàries hauran d'estar donades d'alta en el règim de la Seguretat Social o en la mútua professional corresponent i en Hisenda en el moment de la presentació de la instància. A més, hauran de tindre el seu domicili fiscal i en el seu cas, el local de desenvolupament de l'activitat, en el terme municipal de València.

Sandra Gómez ha subratllat que aquestes ajudes municipals seran compatibles amb les quals han aprovat altres administracions, sempre que la suma de les diferents subvencions no supere la justificació de les pèrdues --facturació-- de l'empresa o persona autònoma durant aquest mes.