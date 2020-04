Rocío Flores sufre una "crisis" y amenaza con abandonar 'Supervivientes'

No fue una buena tarde noche para Rocío Flores en Supervivientes. La joven, que pensaba que se iba a reencontrar con algún familiar, finalmente lo hizo con su peor enemiga en el reality: Yiya.

Tras su aparición, Yiya le hizo creer que pasarían la noche juntas, algo que dejó muy tocada a Flores. "Ahora voy a ser yo la que te enseñe buenos modales. No se miente y no se roba. También comentarte que los minutos de gloria en este programa no dependían de ti ya que yo sigo aquí. Y nada, me encantaría poder compartir contigo todo el tiempo que me quede; si no me voy el jueves, claro. Así que, Doña estrella polar, te doy mi enhorabuena o mi más sentido pésame", le dijo cara a cara.

"Es la persona que más daño me ha hecho en esta edición y de una forma más sucia", alcanzó a decir la hija de Rocío Carrasco y Antonio David.

Tras no superar sus diferencias, y asegurar que nunca lo harían, Rocío se reencontró también con una cara amable para ella, Ana María Aldón, que fue su paño de lágrimas ante lo que estaba sucediendo.

"Durante este pequeño descanso de publicidad, Rocío ha sufrido una pequeña crisis donde me decía que se quería ir"

Sin embargo, la joven estaba totalmente derrumbada y, minutos después, se pudieron ver unas imágenes de la concursante totalmente abatida. Entonces, Lara Álvarez dio una explicación de lo que había sucedido: "Durante este pequeño descanso de publicidad, Rocío ha sufrido una pequeña crisis donde me decía que se quería ir. Pero cuando he explicado el juego de recompensa, la he visto que se ha levantado, ha cambiado de energía y se queda", aseguró.

"Dije que venía a superar todas las adversidades y creo que lo que me acaba de pasar es otra más. Así que me voy a quedar aquí hasta que la audiencia lo decida", dijo por su parte la concursante, mucho más calmada.