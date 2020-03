Sobera, tras el desalojo de Antonio Pavón en 'Supervivientes' por razones médicas: "Está bien, pero bajo observación"

El domingo, Antonio Pavón sufrió un incidente en el juego de recompensa, lo que derivó en una posible lesión para el torero y motivó la intervención del equipo médico de Supervivientes, que le evacuaron de Playa Desvalida.

Carlos Sobera comenzó la edición de este martes de Supervivientes: En tierra de nadie señalando que "tenemos que hablar de Antonio Pavón ya que, tras el juego de recompensa del domingo, tuvo que ser apartado del grupo".

El presentador confirmó que actualmente el superviviente "se encuentra bajo supervisión médica y se lo hemos comunicado a sus compañeros en Playa Cabeza de León, donde están los Desvalidos".

Sobera conectó con ellos y les anunció que "como sabéis, Antonio Pavón tuvo que ser desalojado tras el juego de recompensa del domingo, pero se encuentra bien". Entonces Ana María Aldón preguntó: "¿Dónde está? Que le estoy esperando todavía".

"Quiero que sepáis que ahora mismo está siendo observado por el equipo médico, que le están haciendo las pruebas pertinentes para valorar sus dolencias, que él sigue en las mismas condiciones que vosotros en cuanto a comida y aseo, pero no se puede reincorporar a la aventura, de momento", señaló Sobera.

🚨 Antonio Pavón está siendo observado por el médico tras el pasado juego de recompensa aunque se encuentra en perfectas condiciones https://t.co/0FBgMJbayp#TierraDeNadie6pic.twitter.com/dyoNd0TbeW — Supervivientes (@Supervivientes) March 31, 2020

La mujer de Ortega Cano aprovechó la conexión para mandarle un mensaje de ánimo a Pavón: "Quiero que vuelva. Me di cuenta de que era una hernia porque mi marido y mi hijo lo han tenido. No va a poder hacer esfuerzo. Yo le voy a dar aliento para que se quede aquí y nosotros le ayudaremos a hacer las cosas. No hace falta que haga tanto esfuerzo".