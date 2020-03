Coronado, en 'El hormiguero: Quédate en casa': "Mi sueño era estar un mes metido en casa viendo series, y se ha cumplido"

José Coronado fue uno de los invitados por videollamada de este martes en El hormiguero: Quédate en casa, y sorprendió a los espectadores al afirmar que no le importaba estar en casa confinado porque estaba acostumbrado a estar solo.

"¿Es cierto que tu estado ideal es estar en casa viendo series?", le preguntó Pablo Motos al actor. "Sí, es lo que más me gusta", admitió Coronado, que comentó: "Este confinamiento, aparte de la carga dramática que no es el momento que hablemos, es el encierro que había deseado".

El actor comentó que "siempre soñaba con quedarme un mes metido en casa sin salir... Tengo una amiga que me dice que tenga cuidado con mis deseos porque se cumplen y, por desgracia, este se está cumpliendo".

Coronado señaló que la cuarentena por la alerta sanitaria de Covid-19 "la llevo bien porque estoy acostumbrado a mucho hotel, vivo muy solitariamente, y estoy feliz con ello, no tengo ningún problema".

El presentador le pidió una recomendación: "Como ves muchas series, no quedes bien: ¿Cuál es la última serie cojonuda que has visto?". El actor afirmó que "estaba volviendo a ver True detective, que es buenísima. Me quedaba ver la tercera temporada y he decidido ver la serie desde el principio".

Y añadió que "la segunda no me gustó mucho y la quité. Ahora, en el confinamiento, voy a hacer el esfuerzo de verla. Ahora todo lo recibimos con más gratitud y exigimos menos". Concluyó afirmando que "es una de las cosas que tenemos que aprender, a valorar lo que tenemos".