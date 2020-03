Coronavirus.- PSOE acusa a dirigentes de la Junta de utilizar el reparto de mascarillas para "hacer política"

"Para los regidores, resulta muy mezquino y de una falta de respeto total y absoluta que desde esta institución se esté haciendo un uso partidista de un material que le llega del Gobierno central y, además, incumpliendo lo acordado en el reparto del mismo", indica el PSOE en una nota.

De esta forma, han indicado su "malestar" tras tener constancia de varias líneas de actuación en este sentido, "puesto que, por un lado, no comunica de manera institucional a los alcaldes de la llegada de estas mascarillas, sí a alcaldes y concejales del PP y, además, cambian los criterios de sistema de reparto que estaban aprobados por decreto".

"Estamos asistiendo con asombro a una carrera de los responsables del PP en los municipios para anunciar un cambio de criterios en el reparto de material de ayuda a domicilio para anotarse un tanto en estos momentos delicados en los que solo cabe sumar y colaborar sin intereses de ninguna clase. Esto es lamentable", han aseverado.

En esta línea, han manifestado que "los alcaldes somos los primeros que tenemos que estar informados de todo como responsables públicos de nuestros municipios y no cabe, en estos momentos, que la Junta de Andalucía juegue arbitrariamente, comunicando a través de su perfil de Facebook que Protección Civil va a realizar el reparto, una comunicación de la que ya tenían constancia los responsables del PP en los pueblos para que anuncien ellos en los municipios la llegada de ese material y lo vendan como si fuera un logro de la Junta de Andalucía".

A ello se une el hecho de que las mascarillas no cubren las necesidades de la provincia, como exige el decreto que dictó la Junta de Andalucía, incumpliendo sus propios requisitos, puesto que solo van a repartir 9.000 de 35.000 que se precisan.

Es por eso que los regidores del PSOE piden al Gobierno andaluz que "no se juegue con algo tan serio y que el reparto de mascarillas se realice por los cauces acordados, con lealtad, sumando y no apropiándose de estos asuntos para favorecer al partido que gobierna en la Junta". "Nos parece de una ruindad absoluta y de una falta de respeto sin límites, máxime en una crisis sanitaria en la que todos tenemos que sumar con lealtad y altura de miras: Se trata de aportar y de colaborar, y no de actuar con nocturnidad y alevosía, una acción que se suma también a la falta de información de la Junta a los ayuntamientos en relación a las personas afectadas en nuestros pueblos. Pedimos respeto y si se han equivocado, que rectifiquen; a los alcaldes nos tendrán siempre para ayudar desde la lealtad institucional", han concluido.