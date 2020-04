Martínez-Almeida: "Las ayudas a los sintecho han producido efecto llamada fuera de Madrid"

"31 de Marzo. Dos grados de temperatura; invierno en plena primavera, o el destino poniéndolo fácil... Pero somos el pueblo de Madrid. Que nadie se baje del barco. Que nadie deje de remar. Buenos días, Madrid". Con estas palabras José Luis Martínez-Almeida despertaba este martes a los madrileños. Como cada mañana desde que los ciudadanos cumplen con el confinamiento, el alcalde publica en su Twitter "un mensaje de esperanza" para "tratar de sacarles una sonrisa".

El regidor popular, que llegó de perfil a Cibeles, es hoy uno de los líderes en la lucha contra la pandemia del coronavirus, que se ceba con la capital española: "En dos semanas de Mando Único de Sanidad no ha llegado ni una mascarilla a Madrid". Advierte de que, "cuando esto acabe, exigiremos responsabilidades políticas", pero, de momento, apuesta por que "Madrid volverá a ser la que era". Así se lo cuenta a 20minutos desde su domicilio.

¿Cuál es la situación real de Madrid?

Estamos viviendo un auténtico drama en estos momentos. Desde el punto de vista sanitario, los afectados siguen aumentando aunque, es cierto, que el número de fallecidos ha descendido por tercer día consecutivo.

¿Qué se ha llevado este virus? ¿Volverá Madrid a ser la que era?

Esta crisis nos va a cambiar en nuestro comportamiento y costumbres. Después de un drama así y la crisis económica a la que nos vamos a enfrentar, es obvio que la sociedad no va a ser la misma que había antes del coronavirus. Pero la ciudad volverá a ser la que era.

¿Tiene el Ayuntamiento un plan para el final del estado de alarma?

Hay que ver exactamente la situación en la que salimos. Quizá esta continúe y haya una degradación de las prohibiciones... Aunque baje la curva de contagios, el contacto social se verá modificado. En todo caso, la competencia es del Estado.

Los madrileños siguen saltándose el confinamiento. Parece que las 8.988 multas de 600 euros no son lo bastante duras.

En Madrid hay más de 3 millones de personas y el día que más multas se pusieron hubo mil, lo que es un porcentaje inapreciable. La inmensa mayoría de los madrileños han cumplido de manera ejemplar el confinamiento. Pero si hay que adoptar más medidas de control, estamos dispuestos.

¿Destinará ese dinero recaudado (más de 5 millones) a frenar la pandemia? Todavía es aventurado saber si esas multas se harán efectivas, porque muchas de ellas aún son ejecutivas, ya que el proceso tiene un recorrido. Pero sí, estamos dispuestos a que vayan a paliar las consecuencias del coronavirus.

Hace unas semanas destinó 9 millones a la compra de material sanitario. ¿Ha llegado ya?

Ha llegado una parte, pero estamos esperando otra. Ahora tenemos cubiertas las necesidades del Ayuntamiento pero, si esta situación se prolonga, necesitaremos el resto del material.

"Los trabajadores de la Funeraria ya no corren peligro, gracias a una donación privada"

¿Corren hoy peligro los trabajadores de la Funeraria?

En estos momentos, no. Hemos conseguido una donación privada que nos permite seguir funcionando.

Pese a sus esfuerzos por acoger a los sintecho aún quedan muchas personas en las calles. ¿Es inevitable?

No es inevitable, estamos poniendo todos los medios. Además se ha producido un efecto llamada, como consecuencia de las medidas adoptadas por el Ayuntamiento, que hecho que las personas sin hogar hayan acudido a Madrid y que haya un mayor número del que teníamos previsto. Pero estamos habilitando nuevos recursos para que nadie duerma en la calle estos días.

La oposición le critica la falta de información y el haber suspendido los Plenos. Nosotros suspendimos plenos y comisiones de común acuerdo. Y no creo que haya ningún alcalde que se haya reunido seis veces en menos de un mes con los portavoces de los grupos municipales. Les estamos dando toda la información necesaria.

¿Fue un error no cerrar Madrid?

Eso lo sabremos cuando esto haya concluido. Entonces examinaremos las decisiones tomadas y exigiremos responsabilidades porque, eso sí, todos aquellos que apelan a la unidad y a la lealtad, que no se olviden de que ello no es incompatible con responsabilidades políticas.

"Los que piden lealtad al Gobierno de la nación son los que critican al gobierno autonómico"

Otros partidos critican a Ayuso problemas en Ifema, múltiples muertes en residencias de ancianos, el material sanitario que nunca llega… ¿Qué le dice a esas voces?

Ni mucho menos. Isabel Díaz Ayuso está haciendo una excelente gestión para ser el epicentro de la pandemia, pero los suministros no han llegado y es muy complicado gestionarlo. Los que le critican deberían explicar por qué en dos semanas de mando único el Ministerio de Sanidad no ha llegado ni una mascarilla a la Comunidad de Madrid. Respecto a Ifema, ¿qué hospital no ha tenido problemas en la primera semana de funcionamiento? No es fácil poner en marcha el hospital más grande de España. Y las residencias, se ha encontrado una realidad dramática en toda España y Ayuso reaccionó desde el primer momento. Los mismos que piden lealtad al Gobierno de la nación son los que critican al gobierno autonómico.

¿Siente que el Gobierno ha abandonado a Madrid a su suerte?

No, lo que siento es que el Gobierno está desbordado. Madrid va por delante del resto de Autonomías gracias a que el Ayuntamiento y la Comunidad tomaron medidas antes de que el Gobierno decretase el estado de alarma.

¿Qué opina del decreto anunciado por Sánchez? ¿Es improvisado?

Lo que no podemos generar desde las instituciones es mayor incertidumbre. Eso fue lo que pasó el fin de semana pasado.

¿Sánchez ha abierto una guerra contra los empresarios?

Si Sánchez pretende gestionar una emergencia económica únicamente con Podemos, se está equivocando de manera muy grave. Y si cree que la emergencia económica se supera sin empresarios, autónomos, emprendedores y partidos políticos, también se equivoca.

En tiempos de crisis, uno saca lo mejor y lo peor de sí mismo. ¿Quién le ha sorprendido en estos días?

Lo que me parece ejemplar es la infinita mayoría del pueblo madrileño que, consciente de la gravedad de la situación, ha cumplido. Todos son héroes.

¿Cree que los madrileños agradecen más un tuit por las mañanas que un ‘Aló, presidente’?

Hay que transmitir un mensaje de esperanza, optimismo y tratar de sacar una sonrisa. No es fácil estar en casa. Considero necesario que el presidente salga y se explique, pero también es conveniente que no filtren las preguntas de los medios.