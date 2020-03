Alertan de la situación "desesperada" en la residencia Ramon Berenguer de Santa Coloma, con 4 muertos por Covid-19

La residencia Ramon Berenguer de Santa Coloma de Gramenet vive una situación "desesperada" y "altamente preocupante" por el impacto del Covid-19, según ha alertado el ayuntamiento. De los 144 residentes hay 72 aislados y en las últimas horas han muerto 4 personas. Además, el 65% de la plantilla está aislada por contagio.

La alcaldesa, Núria Parlon, pide a la conselleria de Salut que tomen medidas urgentes como la transformación de la residencia en hospital y el traslado de los pacientes.

Desde del consistorio, afirman que en los últimos días las instalaciones se han desinfectado en dos ocasiones y se ha intentado paliar la falta de material de protección para hacer frente a la emergencia y a la "desesperación" de familiares, internos y personal.

En la cercana población de Sant Adrià de Besòs, el Departament de Treball i Afers Socials ha intervenido la residencia Sant Adrià de Besòs al considerar que el equipo directivo del centro "ha renunciado a sus obligaciones".

De los 20 residentes, 14 tienen síntomas de coronavirus y los otros 6 están aislados en el área del centro de día para evitar contagios.

Según el departament, hay falta de personal en el centro, no se han tomado "las suficientes medidas de aislamiento" y no hay "ni dirección técnica ni responsable higiénico-sanitario". Por lo que la dirección actual "no puede seguir gestionando el centro".

De los 27 profesionales en plantilla hay 15 que están de baja o que no han ido a trabajar.