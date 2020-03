Denunciado en Valladolid por circular en un vehículo sin justificación y sin haber obtenido nunca el carnet

20M EP

Un varón ha levantado acta a un varón en Valladolid por circular en un vehículo por la vía pública sin justificación alguna y acompañado por otra persona y también ha sido denunciado por no haber obtenido nunca el permiso de conducción, no contar con seguro del vehículo y no tenerle inscrito a su nombre.