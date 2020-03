Coronavirus.- Gloria Gaynor recorda Espanya evocant la seua "meravellosa i positiva" visita a un col·legi de València

L'estrela nord-americana ha difós en xarxes socials el següent missatge: "En aquests temps desafiadors, torne per a compartir amb vosaltres aquest meravellós i positiu moment al 2016 quan vaig visitar als increïbles estudiants i professors del Col·legi Lluís Vives de València a Espanya".

L'artista acompanya aquestes paraules amb una fotografia presa en el centre escolar i les etiquetes #staypositive #staystrong #wewillsurvive (manteniu-vos positius, forts i sobreviurem en referència a la seua cançó més popular).

El centre escolar valencià ha respost també en xarxes a l'afectuós missatge de la cantant: "Gloria Gaynor recorda amb molt afecte la seua visita al nostre col·legi, allà per l'any 2016!! Tot un honor que una diva com ella recorde amb tant afecte aquell moment que va fer història en el nostre col·legi!!".

Gloria Gaynor va visitar el col·legi públic Lluís Vives de València al juliol del 2016, coincidint amb una actuació en els concerts de la Fira de Juliol i després que el centre li enviara una adaptació del 'I will survive' realitzada pels estudiants. Els professors del centre i els seus 220 alumnes es van sorprendre en veure que la cantant, no solament havia vist el vídeo, sinó que volia conéixer-los.

Gaynor es va mostrar en aquella visita "increïblement emocionada". "Tinc fans per tot el món, però ser honrada així, sentir tot aquest amor...", va expressar abans que les llàgrimes li impediren prosseguir. Va descriure la trobada d'"emocionalment molt poderosa" i va agrair "des del fons del seu cor" l'homenatge, així com també a Déu per que la seua cançó haja ajudat "a gent de tot el món".

Durant aquesta crisi del coronavirus, el 'I will survive' sona en molts balcons del món com a símbol de resistència i la pròpia artista ho ha recuperat fent viral un vídeo en el qual ensenya a llavar-se les mans correctament per a previndre el virus a ritme d'aquesta cançó.