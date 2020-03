Coronavirus.- Adelante exige equipos de protección y test para todo el personal de centros sanitarios

"Es que estamos convirtiendo a todo el personal del sistema de salud en vectores de transmisión de la enfermedad", ha explicado la parlamentaria de la formación por Málaga, Vanessa García, al tiempo que ha indicado que es "inadmisible que las trabajadores de los hospitales tengan que utilizar como batas bolsas de basuras, tengan que buscarse la vida en redes sociales para conseguir donaciones de material o utilicen material permeable para protegerse".

En este sentido, García ha incidido en la necesidad de que se realicen test de detección del coronavirus a todo el personal que trabaja en estos centros para parar la cadena de contagios y aislar a los positivos: "Hay temor de que existan personas asintomáticas que estén contagiando el virus, ya que sólo se están haciendo estas pruebas a personas con síntomas", ha expuesto a través de un comunicado.

De igual modo, ha criticado la parlamentaria de Adelante Andalucía la política de contrataciones que está siguiendo la Consejería de Salud en esta crisis sanitaria del COVID-19: "Nos llegan denuncias de personas a las que se les hacen contratos por sólo 15 días, que es una falta de previsión y una continuación de la precariedad".

Por otro lado, en relación con la creación de un "hospital auxiliar" en la Ciudad Deportiva de Carranque, Vanessa García ha insistido en que éste no debe convertirse "en un Ifema II, en donde no había ni dos metros de separación entre los pacientes, los equipos de protección individual no son tales y las condiciones de todo el personal son penosas".

Así, ha recordado, además, "otras deficiencias" de la experiencia madrileña, como "la inexistencia de palos de sueros o tomas de oxígeno, sin intimidad para los contagiados ni farmacia ni radiología ni camas articulables".

En este punto, la parlamentaria también ha acusado "de falta de transparencia y de previsión" por la falta de información de a qué personal se va a contratar para el personal auxiliar.

"Nos preocupa que se cierren los centros de salud, que realizan una labor importantísima en el freno de la curva, una labor clave para no colapsar los hospitales con los pacientes que se encuentran con síntomas leves y no precisan de un ingreso pero sí de un seguimiento de su evolución", ha explicado, al tiempo que ha pedido "información de cuál será el material y el personal que se empleará en este recinto para poder ofrecer una asistencia digna, como se merecen los malagueños".

Por otro lado, la parlamentaria de Adelante ha indicado que "es incomprensible" que por parte de la Consejería de Salud "se prefiera medicalizar hoteles antes que poner a disposición de lo público los recursos del negocio de los hospitales privados, los hospitales privados están ahí y sus instalaciones son muchos más dignas y eficientes que cualquier hotel". En este sentido, ha pedido "más transparencia e información a la Junta de cuáles son los recursos de los privados en la provincia".