Susana Molina y Anabel Pantoja se someten al 'tag de la amiga' y revelan los secretos más íntimos de su amistad

Susana Molina y Anabel Pantoja han puesto a prueba su amistad a través de un vídeo en Mtmad. Aunque ha tenido que ser vía videollamada debido a la cuarentena, ambas amigas han confesado los secretos más personales de su relación desde que se conocieron en la Feria de Sevilla y tuvieron una "rápida conexión".

La amistad de la ganadora de GH 14 y la sobrina de Isabel Pantoja ya tiene años, y es que no solo tienen en común su perfil televisivo, sino que también han sido socias. Ambas tenían en Sevilla un centro de estética, Mate Beauty, que fue traspasado recientemente.

Pero su amistad aún perdura, y por eso decidieron hacer el 'tag de la amiga'. Este reto inició con las manías que no soportaban la una de la otra. Anabel Pantoja confesó que no soportaba de Susana su desorden y su dejadez, mientras que la experaticipante de La isla de las tentaciones no podía con el pesimismo de su amiga.

Además, hablaron sobre lo que se llevaría la otra a una isla desierta. Susana Molina lo tenía claro: "Se llevaría el chocolate en su bolso. Necesita tenerlo cerca para tranquilizarse", confesó entre risas. Mientras que Anabel pensó que su amiga elegiría "un libro de poemas, un eye-liner y el móvil".

También aprovecharon para revelar el motivo del cierre de su negocio de pestañas, que abrieron juntas y pronto tuvieron que cerrar. "Por circunstancias de la vida se lo vendimos a la chica que teníamos al frente, a Irene, que era quien hacía la manicura. Nos tuvimos que venir a Madrid y al final llevar un negocio así no tenía sentido. Decidimos que fuera ella porque es la persona que mejor conoce el negocio", contestó Susana.