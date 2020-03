AMP.- Coronavirus.- Alacant ajorna les Fogueres a entre el 2 i 6 de setembre i demana que el 4 siga festiu autonòmic

Així, ha anunciat el canvi de dates motivada per l'emergència sanitària provocada pel coronavirus. En el seu escrit, Barcala assegura que s'han analitzat "tots els escenaris possibles" i s'han descartat les opcions que "no són viables".

Per açò, s'ha acordat l'ajornament de les pròpies festes del foc com "de tots els actes oficials previs a les mateixes", en referència a les presentacions de les 51 Comissions que estaven suspeses, la Gala del Port, Elecció de la Bellea del Foc adulta i infantil i les seues respectives proclamacions.

A més, l'alcalde incideix que resulta "improbable" que encara que s'haguera superat "l'etapa de confinament", es poguera celebrar eixa "totalitat dels actes previs".

Així les coses, si les festes es traslladen a la setmana del 2 al 6 de setembre, els actes previs "imprescindibles" se celebrarien entre finals de juliol i primers d'agost.

"No obstant açò, es fixen els dies 25 i 26 de juliol per a la celebració de l'Elecció de les Belleses del Foc, i el 31 de juliol i l'1 d'agost, per a la seua respectiva Proclamació".

HORITZÓ TEMPORAL

Luis Barcala ha justificat l'ajornament a setembre per a tindre un "horitzó temporal raonable que permeta superar la crisi sanitària" i assegurar les festes i donar "un termini més ampli" a les comissions per a treballar.

En eixe sentit, també s'atén als artistes que amb "la suspensió i ajornament de les Falles de València i, ara, la paralització de la seua activitat, els impossibilitaria generalment el poder tindre conclosos els monuments i complir amb els seus contractes".

Finalment, s'ha optat per setembre per a "no interferir" amb altres festes i per a "donar suport" al sector turístic i comercial.

Finalment, celebrar al setembre, segons Barcala, permet sumar la fira taurina, facilitar el muntatge de la il·luminació festera i no interferir en el curs escolar.

4 DE SETEMBRE

Per açò, l'alcalde, en el seu comunicat, ha anunciat que sol·licitarà al Consell de la Generalitat Valenciana que declare festiu autonòmic el 4 de setembre en substitució del 24 de juny.

En eixe sentit, Barcala ha resolt la suspensió "definitiva" de les Fogueres perquè "l'escenari de perdre complet l'exercici 2020 és, amb diferència, i per totes les raons exposades, el pitjor de tots".

Així mateix, ha dit que es tracta d'una decisió dolorosa però responsable", que suposarà un "sobreesforç per a tots" encara que "el món de la festa és especial, és solidari, és comprensiu i és responsable, i no serà aquesta ni la primera, ni la ultima vegada que ho demostre".

"Per açò, l'Ajuntament d'Alacant donarà el seu suport sens dubte perquè les Comissions puguen afrontar aquesta situació excepcional, perquè aquest esforç, com la lluita contra el COVID-19, és cosa de tots, i només junts ho superarem", ha afirmat.

Finalment, Luis Barcala ha agraït als alacantins "i a tots els festers en particular, el seu comportament exemplar, i que els durs moments que estem vivint no apaguen mai la flama d'aquesta festa, i a la Federació de Fogueres de Sant Joan amb la qual, des de l'inici d'aquesta crisi sanitària s'ha estat treballant dia després de dia per a adoptar la millor solució possible".