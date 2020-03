El Botànic defiende la gestión del Consell y la oposición cuestiona los hospitales de campaña

Así se han pronunciado los portavoces parlamentarios tras la reunión por videoconferencia mantenida con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, y la responsable de Sanidad, Ana Barceló, para informar sobre la evolución de la pandemia.

El síndic socialista, Manolo Mata, ha subrayado que el Consell está "preparado para ayudar a los que más van a sufrir en esta crisis" y ha indicado que ya existen empresas valencianas que están produciendo material sanitario".

"A pesar de que esta lucha tiene un coste muy alto, vamos a salir de esto y vamos a ganar", ha subrayado, para agregar que las UCI de la región "no están saturadas como en otras comunidades" y que el Gobierno está preparado para "momentos que pueden ser incluso peores" con la instalación de tres hospitales de campaña.

Por su parte, el portavoz de Compromís, Fran Ferri, ha asegurado que la gestión de esta crisis por parte de la Generalitat "está siendo más eficiente, más ambiciosa y más valiente que en otras comunidades y el Gobierno central", por lo que ha puesto en valor el autogobierno.

Por ello, ha reclamado resolver el problema de la financiación de las comunidades, a las que "deben llegar más recursos" porque se ha demostrado que el autogobierno "está funcionando".

La portavoz de Unides Podem, Naiara Davó, ha destacado que la prioridad es proteger al personal sanitario con el material que llega hoy y a lo largo de la semana a la Comunitat e incorporando a nuevos profesionales: "No podemos fallarle a nuestra primera línea de batalla".

También ha puesto en valor las ayudas a autónomos y se ha referido a las ayudas a los inquilinos, entre otras medidas. "Estamos en la buena dirección, estamos comenzando a ganar al virus pero queda mucho camino y lo debemos recorrer juntos", ha señalado.

FALTA DE MATERIAL Y HOSPITALES

La portavoz del PP, Isabel Bonig, ha incidido en que su formación "es leal y seguirá siendo leal en la crisis del coronavirus" y aportará críticas constructivas, pero no puede "dejar de ser la voz de tanta gente impotente que necesita material de protección y test rápidos para saber quién está contagiado, quién no y para salvaguardar al personal sanitario y a quienes trabajan en primera línea".

Ha insistido en la falta de material: "Sabemos que hacen esfuerzo pero el material no llega, no sabemos por qué y una vez más lo reclamamos".

Asimismo, Bonig ha hecho referencia a los hospitales de campaña, sobre los que ha dicho no dudar "de que partieran de una buena idea, pero son ineficaces porque ya podríamos tener en Feria Valencia y en IFA Alicante hospitales de campaña, adecuados para atender a toda la gente".

"Ahora nos dicen que van a tardar un poco más en la construcción y que no va a haber UCI, que es el gran problema que vamos a tener en el futuro en la Comunitat Valenciana y en el resto de España. Adecuar el antiguo hospital de la Fe nos parece bien, pero hubiese sido mejor idea utilizar Feria Valencia e IFA para albergar a todos los pacientes en condiciones", ha señalado.

La portavoz de Vox, Ana Vega, ha criticado las "evasivas" ante sus preguntas y ha cuestionado también si "era necesario el desembolso de millones de euros" en los tres hospitales de campaña cuando hay infraestructuras en las que se podrían haber montado "en 24 horas" evitando un coste y un tiempo de ejecución "que no tenemos".

"Ya llegamos tarde", ha dicho, y además estos hospitales "no van a disponer de UCI" por lo que no entiende "que se haga tarde, mal y poco", porque "las necesidades son muchas y se necesita celeridad".Según ha comentado, "Puig dice que no va a cometer el error que se ha cometido en Ifema y por eso quería que los hospitales de campaña estuvieran al lado de los hospitales".

También ha planteado las quejas sobre material defectuoso que habría llegado, con gomas pasadas en el caso de las mascarillas, y se les ha dicho que "es una partida de las muchas que han llegado".

Respecto a las residencias de mayores, ha criticado que Oltra "tira balones fuera" y Vega ha indicado que en el futuro "pedirán responsabilidades". Asimismo, ha reclamado "recortes en consellerias y en partidas innecesarias".

CS PIDE MEDIDAS PARA AUTÓNOMOS

El portavoz de Cs, Toni Cantó, ha trasladado a Puig una batería de medidas de apoyo a los autónomos y ha reclamado que la administración "pague sus facturas pendientes con el colectivo".

Cantó, que se ha reunido a primera hora con la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), ha insistido en que "los autónomos no quieren medidas de endeudamiento, sino medidas directas que supongan una inyección de liquidez". Así, ha propuesto "aumentar el fondo de apoyo a este colectivo de los 57 millones hasta, al menos, 100 millones".

Además, ha reclamado más material de protección para el personal sanitario y también aquellos autónomos que continúan trabajando, especialmente en el sector del transporte y la construcción. También ha insistido en la urgencia de reformular el presupuesto para aprobar un fondo de 3.000 millones contra el coronavirus.