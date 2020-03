Danna Paola muestra en Instagram sus nuevas aficiones para hacer más amena la cuarentena

La actriz Danna Paola no deja de sorprender a sus fans con consejos, hobbies y tutoriales para hacer más amena esta cuarentena. Si hace unos días nos sorprendía cantando una versión de RBD, ahora se atreve con un nuevo trabajo.

La intérprete de Sodio publicó una imagen que dejaba a la vista una manicura en mal estado, algo que sorprendió a sus seguidores. "Hasta a ella en cuarentena se le rompió la uña” o “No tiene uñas”, fueron algunos de los comentarios de sus fans. Algo que Danna Paola se tomó con humor y explicó que durante la cuarentena le gustaría aprender una nueva profesión. ¡Dicho y hecho!

La actriz de Élite no se iba a quedar sin su sesión de manicura y el salón de belleza que frecuenta decidió enviarle un paquete para que aprendiera a hacerse las uñas. "Ayer que dije lo de las uñas, lo dije un poco irónico, pero a la vez me encantaría aprender y me puse a pensar en el material. Pero alguien se lo tomó muy en serio, un sitio que quiero muchísimo y me han acompañado en mis momentos más especiales", comenzó diciendo.

Todos en esta cuarentena aprenderemos a hacer uñas junto con @dannapaolapic.twitter.com/Jv7wpseMCU — dannapaolasitio (@DannaPaolaSitio) March 27, 2020

"Dijeron 'Danna no se va a quedar sin uñas' y me acaban de mandar un kit gigante para aprender a hacer las uñas. Y ahora me toca aprender, a ver si funciona este reto de cuarentena", confesó emocionada.

Además, también está aprovechando el tiempo de confinamiento para hacer vídeos bailando en TikTok e Instagram, leer, cantar o cocinar.