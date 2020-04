Por qué el confinamiento es el momento perfecto para cogerle gusto al inglés y no dejarlo el resto del año

La falta de tiempo siempre es la mejor excusa (y la más empleada) cuando no nos atrevemos a ponernos, de forma definitiva, a aprender inglés. Sin embargo, y dada la situación actual, el tiempo (casi) nos sobra. Casi porque entre rutinas de entrenamiento online, recetas vía streaming y actividades en los balcones, el día se pasa volando. Aun así, seguimos teniendo huecos libres que podemos aprovechar para retomar nuestra lista de pendientes y el idioma siempre es uno de ellos.

Si no sabes por dónde empezar, aquí tienes una solución: el curso de inglés 100% online de Vaughan.Está disponible en tres niveles, cada uno de ellos de 200 clases, lo equivalente a un año de lecciones, por 99 euros. Que no cunda el pánico respecto al nivel porque, para evaluarlo, antes realizarás una prueba con la que te recomendarán cuál es tu mejor opción. Y si, una vez empezadas las lecciones, crees que no encaja con tu nivel, tienes opción de cambiarlo durante los primeros 15 días.

El curso tiene 40 semanas de duración y, aunque desde Vaughan recomiendan las 5 lecciones semanales, tendrás las 200 lecciones a tu disposición durante 52 semanas para que te marques tu propio ritmo.

Tres cosas que te va a dar Vaughan