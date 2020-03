Educación supedita las oposiciones a que el Gobierno levante el estado de alarma el 11 de abril

La postura de Galicia no ha cambiado: todavía hay margen para celebrar la OPE. Según trasladan a Europa Press desde el departamento dirigido por Carmen Pomar, la decisión de mantener o no el proceso de oposicioones dependerá de que si se prorroga o no el Estado de Alarma decretado por el Gobierno central más allá del 11 de abril.

"En el caso de no prorrogarse, estaríamos en plazo para llevar a cabo el proceso con normalidad", consideran desde la Xunta, por lo que las oposiciones se celebrarían en el caso de levantarse las medidas de confinamiento y la situación de alarma.

El Gobierno gallego vincula, así, su decisión definitiva a los movimientos del Ejecutivo de Pedro Sánchez de cara al mes de abril ante la lucha del coronavirus, lo que contrasta con la postura manifestado por parte de sindicatos como CIG-Ensino, que instó al departamento de Pomar a dar una aclaración explícita sobre la convocatoria de la OPE.

PROCESOS CANCELADOS EN OTRAS CCAA

A diferencia de la Xunta de Galicia, varios gobiernos autonómicos ya han anunciado su intención de aplazar hasta 2021 las oposiciones previstas este año. Es el caso de Cantabria, Andalucía, Comunitat Valenciana, Región de Murcia, Aragón, Castilla y León o Castilla-La Mancha.

La Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria retrasará a 2021 las oposiciones de Secundaria y otros cuerpos convocadas inicialmente para este año. Así lo anunciado su titular, Marina Lombó, después de reunirse con la Junta de Personal Docente.

La Comunitat Valenciana celebró el pasado viernes una reunión de la Mesa Sectorial de Educación con los sindicatos donde se decidió el aplazamiento del proceso de oposiciones de Secundaria y otros cuerpos a junio de 2021. Se trata de una oferta de 4.295 plazas, de las cuales 3.575 son de libre acceso.

Ese mismo día, la Consejería de Educación y Cultura de la Región de Murcia comunicó a los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial de Educación su intención de posponer hasta 2021 las oposiciones docentes en esta comunidad. Asimismo, Castilla y León pactó este lunes con los sindicatos docentes el aplazamiento de las oposiciones a 2021.

Por su parte, la Conselleria de Educación, Universidad e Investigación del Govern de Baleares ha solicitado en una carta al Ministerio de Educación que se mantengan las 1.144 plazas previstas para las oposiciones de este año en las islas, ante el posible aplazamiento del proceso por la crisis del coronavirus.