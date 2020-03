Nueva fecha para la selectividad en Cataluña: las pruebas, aplazadas por el coronavirus, serán del 7 al 9 de julio

La Generalitat y las universidades han acordado las nuevas fechas de celebración de las pruebas de acceso a la universidad, después de que el calendario inicial se aplazara por la crisis del coronavirus.

La selectividad que estaba prevista que se hiciera inicialmente entre el 9 y el 11 de junio se celebrará del 7 al 9 de julio, mientras que la prueba de acceso para mayores de 25 y 45 años se hará el 20 y el 27 de junio.

Las pruebas de aptitud personal (PAP) para los grados de Educación Infantil y Educación Primaria que se tenían que hacer el 25 de abril se programan para el 19 de junio.

El Govern y las universidades también han acordado flexibilizar la opcionalitat en los exámenes "para que el alumnado pueda asumir el conjunto de la prueba propuesta" y hacerlo en el tiempo de duración establecido.

El nuevo calendario se ha pactado en el marco del Consejo Interuniversitario de Cataluña (CIC). Su secretario general, Lluís Baulenas, ha destacado que ha sido una "decisión colegiada", a pesar de remarcar que "el calendario aprobado queda supeditado a posibles nuevas medidas que puedan adoptar las autoridades competentes en relación con la pandemia".

Según Universidades, el nuevo calendario las bases de flexibilización permitirán garantizar que el alumnado acceda a la universidad respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Sobre la flexibilización, en la reunión se han acordado las bases y los coordinadores de las materias ya han empezado a trabajar teniendo en cuenta una serie de parámetros.

Así, no se tratará de una reducción de temarios, puesto que los centros de bachillerato son autónomos en el diseño de la temporalización de los contenidos y actividades de aprendizaje; no significará un cambio radical en la tipología de los exámenes que profesorado y alumnado conocen, practican y esperan; cualquier adaptación o flexibilización en la elige entre opciones, allá donde haya habitualmente, no puede alargar el tiempo de lectura de los enunciados ni la duración del examen; y esta adaptación o flexibilización no se puede hacer de manera universal y homogénea en las 29 materias que son objeto de examen en Cataluña, tanto por las características de la propia materia como de la tipología habitual del examen.

A partir de las nuevas fechas de la selectividad, en una próxima reunión de la Comisión de Acceso y Asuntos Estudiantiles se acordará el calendario de trámites, así como las fechas de las convocatorias extraordinarias de las PAU y de las PAP para acceder a los grados de Educación.

"Mensaje de serenidad"

Baulenas ha enviado un "mensaje de serenidad" a los estudiantes y sus familias. "Se trabaja porque los alumnos de la convocatoria del 2020 tengan garantizados los principios que siempre han regido, y en estos circunstancias excepcionales también tienen que continuar rigiendo, para el acceso y la admisión en la universidad", ha dicho.