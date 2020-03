Coronavirus.- El Portal Covid-19 de l'Ajuntament de València supera les 14.000 visites

Aquest portal ofereix informació centralitzada sobre recursos municipals destinats a seguir i combatre els efectes de la pandèmia en el municipi. Desenvolupat pel personal tècnic municipal de l'Oficina Ciutat Intel·ligent amb la tecnologia i la col·laboració de l'empresa tecnològica ESRi, ha sumat noves funcionalitats.

El portal web, habilitat tant en valencià com en castellà, ja ha estrenat també espai en l'actualització per a dispositius Android de l'APP municipal, AppValència, que ja es troba disponible gratuïtament en el repositori d'aplicacions de Google, mentre que està previst que Apple oferisca l'actualització per a iPhone i iPad en les pròximes hores.

A més, després de la seua engegada, el portal ha estrenat noves funcionalitats que permeten fer seguiment de l'evolució del nou coronavirus.

"Hem incorporat ja dos panells amb la tecnologia smartcity d'ESRi que, a partir de les dades oferides diàriament tant pel Ministeri com per la Conselleria de Sanitat, permet obtindre xifres i gràfiques actualitzades per a mesurar l'evolució de la Covid-19 tant en l'àmbit valencià com en la resta de comunitats autònomes i en el conjunt de l'Estat", ha apuntat Fuset.

Juntament amb aquesta informació els usuaris també trobaran consells sanitaris i d'higiene provinents tant del govern central com de la Generalitat, inclosa l'actualització del formulari d'Autotest de Covid- 19 desenvolupat per la Conselleria de Sanitat, un mapa interactiu de recursos i servicis públics com a centres de salut i mercats municipals, així com informació oficial contra les 'fake news' i diferents vies d'atenció ciutadana i recursos oferits per les diferents delegacions municipals.

L'edil ha explicat que el portal també incorpora informació d'utilitat sobre servicis com l'atenció a les persones majors i els protocols especials contra la violència de gènere o les línies de subvenció per a pimes i autònoms de València Activa.