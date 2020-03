Revelan quién es el chico que hablaba con Adara y muestran los mensajes que provocaron su ruptura con Gianmarco

Adara y Gianmarco están sufriendo lo que se podría decir una ruptura televisada. Después de comenzar su relación en GH VIP 7 y continuarla en El tiempo del descuento, la pareja ha puesto fin a su amor a causa de unos mensajes que la exazafata se envió con un chico.

El modelo se marchó de la casa donde vivía con la madrileña y cogió un vuelo extraordinario a Italia para pasar la cuarentena con su familia. Pero este lunes entró en directo en Sálvame para aclarar el tema, y es que el programa presentador por Jorge Javier Vázquez habló de quién era el hombre que hablaba con Adara e incluso enseñó los mensajes.

Este chico tenía una amistad de años con ella y se conocían de la tele. Y tal y como revelaron en Viva la vida, el protagonista no es otro que Rodri Fuertes, su compañero de GH 17 y expareja de la ganadora de esa edición, Bea Retamal (primera expulsada de Supervivientes 2020).

El presentador de Sálvame tenía en su poder los mensajes que habían provocado la ruptura y, ante la poca gravedad que veía en la conversación de WhatsApp, le preguntó al italiano si tenía otro motivo diferente para volver a su país.

"En el momento en que dicen que viven cerca y bromean con pedirse aceite y sal, ahí se borra un mensaje. No se sabe por qué no está ese mensaje", explicó el ganador de El tiempo del descuento, quien añadió que le molestó que la pareja de supuestos amigos quisieran quedar para ver Supervivientes juntos, algo que Adara sostiene que era una broma.

Los mensajes entre Adara y Rodri

Tanto el presentador como la mayoría de colaboradores de Sálvame consideraban que Gianmarco había utilizado los celos como excusa para marcharse por otro motivo, pues no veían los mensajes tan graves como él los planteaba.

"Te voy a enamorar en 7 días" o "si el PoliDeluxe te sale mal, vente conmigo" eran algunas de las cosas que Rodri le dijo a Adara. El tertuliano Miguel Frigenti apuntó que ambos tienen una amistad muy cercana porque, además de su estancia en GH 17, el padre del mejor amigo de él es el novio de la madre de ella, Elena Rodríguez (que actualmente concursa en Supervivientes 2020). Por ello, él la defendió durante su estancia en GH VIP 7.

Gianmarco, por su parte, destacó que le parecía mal que a él se le había tachado de "seductor" y de "embaucador" al comienzo de su relación con Adara, y ahora ella le haya hecho esto. Además, destacó un supuesto tonteo que tuvieron dentro de la casa de GH 17, algo que negaron desde el programa. "Yo creo que has aprovechado la primera oportunidad para marcharte. Esos mensajes son una idiotez", opinó Jorge Javier Vázquez.

Después, el propio Rodri se puso en contacto con el presentador para negar el coqueteo. "Me parece absurdo que este chico quiera probar que hay algo cuando es una conversación de amigos normal", dijo. "Me está metiendo en un fregado por no tener valor de dejarla si no quería estar con ella".