Revilla denuncia que Europa es "un mercado persa" y llama al Gobierno de España a "saltarse" sus normas si no responde

20M EP

El presidente de Cantabria, Miguel Angel Revilla, ha arremetido hoy contra la Unión Europea porque en su opinión "no está a la altura de las circunstancias" y "no está haciendo los deberes para ayudar a los Estados a hacer frente a la pandemia del coronavirus. "Es un mercado persa", ha criticado, a la vez que ha instado al Gobierno de España a "saltarse" las normas en materia de endeudamiento "si Europa no responde".