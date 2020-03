Joshua Velázquez, ganador de 'Maestros de la costura': "Le daría un toque moderno al uniforme de la Guardia Civil"

Iba para Guardia Civil, pero siempre le gustó coser. Tras tres años haciendo el casting sin éxito, Joshua Velázquez es el ganador de Maestros de la Costura 3 en la que ha sido la final más vista de todas las ediciones. El cierre del concurso de La 1 producido por Shine Iberia lo vieron 2,3 millones de personas (16,9%).

¿Qué hay después de Maestros de la costura? Tengo mucha tranquilidad en el cuerpo ahora que ya no tengo que estar guardando el secreto y que todo el mundo lo sabe. Y ahora lo que queda es disfrutar del premio y del máster que me he llevado, de los estudios que voy hacer en Madrid y de todo lo que voy a preparar a partir de ahora.

Se presentó tres años seguidos al casting sin mucha suerte... ¿Qué ha cambiado este año para que le cogieran y además ganara? Creo que sé lo que pudo pasar con la gente de casting para que no me cogieran. En los primeros casting yo pensaba 'si me preguntan esto, respondo esto, si me preguntan lo otro, respondo lo otro', pensaba en cómo iba iba a ir vestido, qué iba a hacer... iba muy preparado. Este año dije ¡a tomar por c... voy a decir lo que me de la gana y ya está! Y no fui con nada pensado, haciendo todo sobre la marcha, disfrutando el casting desde el principio y la gente del casting se descojonaba conmigo. Fui yo 100% y creo que eso se notó.

¿Cómo les convenció? Me preguntaron que por qué quería entrar en Maestros de la Costura y les dije que porque soy canario y que cómo era posible que en tres años no hubiera entrado un canario, que no tenían perdón.

¿Qué es lo más importante que ha aprendido en este concurso Profesionalmente he aprendido muchísimas cosas, personalmente con lo que me quedo es con el cariño de la gente. Me llegan cientos de mensajes al día, cientos... me etiquetan en historias, me mandan regalos... es con lo que me quedo sin duda alguna.

Pasan semanas compitiendo con mucho estrés... ¿compensa? No es fácil. La gente lo ve desde casa sentada en el sofá y dice "oh, eso me gusta, eso no, debería haber hecho esto, o lo otro". Pero estás una semana para grabar un programa, desde por la mañana a la noche sin salir del plató, con los focos pegados a la frente. Yo estaba que ya hasta me salía sarpullido. Tres meses grabando a diario. No es fácil... pero aún así es la experiencia de mi vida. Lo he pasado mal en algunas ocasiones pero repetiría mil veces más. Ha merecido la pena esperar tres años.

¿Cuál fue su momento más emocionante con el jurado? Las valoraciones, aunque dijeran cosas buenas o malas, veías que lo hacían con cariño. Según pasaba el tiempo sabías quién te tenía cariño y quien no. Y al final empatizas, con los compañeros, con gente de la calle, que ha salido de donde yo. Y estás con cuatro grandes, Raquel incluida y empatizas con ellos.

Le dijeron mucho que no salía de su zona de confort, ¿cambiará eso? Los jueces me lo decían para el concurso. Pero también han valorado siempre que tengo un estilo muy marcado. Tengo mi personalidad, mi sello y no lo voy a cambiar. No lo hice en el programa y no lo haré después. He hecho bolsos, he hecho zapatos, he trabajado telas dificilísimas, como el vestido Loeve... eso era difícilisimo, era muy fino y se deslizaba, tenía mucha vida. Salí de mi forma de confort para el programa. Ya no tengo miedo a ningún tejido (risa).

¿Qué consejo de las valoraciones se le ha quedado grabado? "Tú puedes hacerlo". Lo que siempre me decía María, que no le fuera con historias, que coso a la perfección y que no me iba a permitir que tenía miedo. Que si sabía coser, sabía trabajar las telas. Ellos han hecho que confíe en mi más de lo que lo hacía. Eso es lo que han logrado los jueces, desde el cariño me han dado caña y palos y gracias a eso he sacado mucha pruebas.

El apoyo en momentos de bajón es importante, ¿no? Hubo pruebas en las que vino Raquel Sánchez Silva porque yo estaba llorando, y hay cosas que no se han visto, me ha cogido de la mano y me ha dicho ¡para! y me ha abrazado en medio de las pruebas y me ha dicho, 'ahora, sigue'. Y no es su trabajo venir a relajarme. Y eso es muy sentido emocionalmente, te calmaba, seguías cosiendo y te salía bien.

¿Ha llorado más usted o Caprile? ¿Hola? En mi vida había llorado tanto y mira que yo soy un blando. Yo pensaba que iba a llorar saliera feo o no. Caprile y Palomo también han llorado, estaban ahí, ahí con sus lágrimas.

¿Sigue pensando en ser Guardia Civil? No, está aparcadísimo.

¿Cómo ve el uniforme de la Guardia Civil? Pues algún arreglo le hacía yo al uniforme, ahora que he ganado Maestros de la Costura y que tengo esa posición... (risas) le daría un aire más moderno.

Diseñar también es tener cultura de la moda, ¿no? A lo mejor suena mal lo que voy a decir, pero yo no hago lo que todo el mundo. Mucha gente intenta ver revistas, ver mucha moda, se empapan. Y a la hora de diseñar se ve detrás en quién se han inspirado. Yo intento leer sobre tendencias, pero no tener un bagaje ni empaparme de colecciones de diseñadores porque la cabeza se te va luego a algo parecido a lo que has visto. No somos máquinas, eso pasa. Yo intento seguir mi propio estilo y de empaparme lo menos posible, me da miedo caer en eso.

Habló en el concurso del distanciamiento con su madre, ¿ha cambiado algo a raíz del programa? Es lo mismo que dije, no tengo relación con ella y no está en mi vida, sin más. A raíz del programa me ha escrito, pero sigue igual que lo que dije en el programa.

"Los sueños se cumplen", dijo usted. Ha cumplido el de Maestros de la Costura, ¿cuál es el próximo? Es que esto está tan reciente... sólo participar es el sueño, ganar ni lo asimilo todavía. Ahora mismo no tengo una meta clara. Lo que sí es cierto es que me quiero seguir dedicando a esto, sin cerrarme puertas a nada, a otras ofertas u oportunidades. Se me pueden dar bien otro tipo de cosas.

¿Se ve en la tele? Sí, por qué no.

¿Haciendo qué? (Risas) No suelo ver programas de televisión, pero hay un programa en especial que sí, que es mi programa aparte de Maestros de la Costura... participaría sólo en otro programa: en Tu cara me suena. Yo canto, hace 10 años llegué al último casting de Operación Triunfo. Eso era secreto (risas). Me gusta el mundo del arte en general y en Tu cara me suena se mezcla todo, moda, réplica de vestidos, música, baile, caracterización... es arte, es moda. Si tuviera que ir a otro, iría a ese.

Un ganador de Maestros de la Costura durante la cuarentena, ¿también es de estar todo el día en pijama y chándal? Ahora mismo estoy en bata respondiendo (risas). Sí, la gente dice ¡ponte guapa en casa! Yo creo que hay que ducharse, asearse y estar como te de la gana. No soy de seguir modas, que la gente haga lo que le de la gana en cada momento. No me da la gana de que alguien salga en un foro de moda y diga qué hay que llevar. Ve como te salga de donde te salga, como te apetezca.

Con esa filosofía, ¿lo hortera existe? Voy a poner un ejemplo: tú mira a Palomo y a Caprile. Les quitas la ropa y son dos hombres. Y a partir de ahí visten como quieren ir. Si uno quiere llevar zapatos de tacón o vestidos se los pone y si el otro quiere ir con traje clásico, se lo pone. ¿Dónde está el gusto? Lo bonito es que la gente vaya como le apetezca. A mí no me gustan las marcas, ni de dónde sea la ropa, da igual de dónde sea. Animo a la gente a que siga siendo como es.