Coronavirus.- Agricultors valencians llancen un mercat ecològic online davant la prohibició de vendre físicament

El decret del Govern estableix que la producció agrícola, ramadera i aqüícola, la transformació de productes agraris i el transport i la distribució d'aliments, així com la seua comercialització a través de la venda minorista al consumidor, formen la cadena de proveïment alimentari l'activitat del qual ha de garantir-se en la situació en la qual ens trobem.

Com els punts de venda de proximitat i mercats locals estan prohibits i el productor no pot vendre els seus productes, el CAECV aposta per vendre a través d'un mercat ecològic en línia utilitzant el seu web i posant en contacte directe al productor amb el consumidor final.

Molts operadors certificats pel comité acudeixen diàriament a aquests canals curts de comercialització, on es produeix la venda directa sense intermediaris ni grans desplaçaments, destaca l'organització agrària en un comunicat.

Per tant, durant l'estat d'alarma decretat pel Govern, aquests operadors no poden donar eixida als seus productes per aquesta via. "Mentre molts ciutadans han d'estar confinats per a minimitzar els riscos, uns altres s'estan deixant la forces i la salut en els centres hospitalaris", ha defès el president, José Antonio Rico.

Tots han de tindre el seu abast "la millor alimentació possible", una necessitat que el sector de la producció ecològica vol atendre per a oferir productes ecològics, de qualitat i proximitat per a "afrontar millor aquesta situació complicada".

Per a aconseguir-ho, l'entitat certificadora veu fonamental "més que mai, garantir l'accés a la producció local, sostenible i saludable i que els productes frescos, vitals en una situació de confinament, arriben a les persones consumidores, especialment a les més vulnerables".

DE VINS A CONSERVES I FORNS

En el nou mercat online, tots els operadors certificats i interessats han traslladat les seues dades de contacte i els productes que comercialitzen actualment. La varietat és àmplia: productes frescos i envasaments, vins, olis, conserves, productes de forns artesans, fruita seca, productes deshidratats, farines, cereals, llegums i productes làctics, entre d'altres.

La pàgina de l'organització ('