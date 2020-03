Ayuntamiento de Bilbao recomienda lavarse tras tocar a la mascota de cada uno y evitar tocar la de otros

El Consistorio bilbaíno ha recordado, en un comunicado, a los propietarios de animales domésticos que deben cuidar su propia salud y la de sus mascotas ante la pandemia del Covid-19 y que, para cubrir las necesidades fisiológicas de los perros, está permitido realizar paseos cortos, el tiempo estrictamente necesario, en los horarios de menor afluencia y evitando su contacto con otros animales o personas durante las salidas.

El área de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Bilbao ha recordado a los propietarias de animales domésticos que deben actuar "con responsabilidad" para cuidar su salud y la de sus mascotas, y que la medida más importante para protegerse frente al contagio de la Covid-19 es la higiene, por lo que han solicitado a propietarios de mascotas que se laven las manos con agua y jabón tras tocar los animales, así como no llevarse las manos a la boca, los ojos y la nariz después de entrar en contacto con ellos, y evitar tocar con las manos a las mascotas de otras personas.

Respecto a las salidas con los perros a la calle, se pide que se trate de paseos cortos, el tiempo estrictamente necesario para cubrir las necesidades fisiológicas del animal y se recomienda que se saque a la mascota en los horarios de menor afluencia, a fin de evitar el contacto con otros animales y/o personas durante las salidas.

AFECTADOS POR COVID-19

En los casos de personas infectadas por el coronavirus, estos pueden mantener en sus hogares a las mascotas, pero es preciso que adopten una serie de precauciones, como mantener distancia con el animal y utilizar mascarilla. Por el contrario, no es necesario poner mascarillas al animal, según han indicado, mientras que si es necesario llevarlo al veterinario, será necesario avisar previamente al veterinario para que tome las medidas correspondientes.

En el caso de que la persona afectada por la Covid-19 no pueda ocuparse de su mascota, aquellos que se hagan cargo deben procurar no utilizar los mismos utensilios que hayan podido estar en contacto con la persona infectada, como collares, correas, platos de comida y bebida, etc.

Además, en cumplimiento de la Instrucción del Ministerio de Sanidad por la que se establecen criterios interpretativos para la atención de animales domésticos durante el estado de alarma decretado, desde el área de Salud y Consumo se están poniendo a la disposición de las personas que vienen desarrollando la actividad de la alimentación y cuidado de las colonias felinas de Bilbao los medios necesarios para que puedan continuar con su actividad y prevenir un impacto negativo en la salud pública.

En este sentido, desde el Área de Salud y Consumo se han enviado documentos justificantes a las personas responsables del programa CES para que puedan desplazarse de forma segura y alimentar y cuidar las colonias felinas de Bilbao.

Estos documentos acreditan que estas son las personas que se ocupan de labores de alimentación de los gatos que habitan las colonias urbanas de la Villa, y que la actuación en dichas colonias deriva de un acuerdo con el Consistorio de Bilbao.

Asimismo, se recomienda a las personas acreditadas que se desplacen hasta las colonias felinas que procuren escoger horarios de menos afluencia de gente y que espacien lo máximo posible sus visitas.