AMP.- Coronavirus.- Sanitat confirma 398 nous casos a la Comunitat i 29 defuncions més

Així ho ha indicat aquest dimecres la consellera de Sanitat Universal, Ana Barceló, en la seua compareixença diària per a informar de la situació del coronavirus a la Comunitat Valenciana. Dels 398 nous contagis registrats en les últimes hores, 27 s'han detectat en la província de Castelló, 182 a Alacant i 189 a València.

Així, actualment el nombre de casos registrats a la Comunitat Valenciana s'eleva a 5.508. D'ells, 613 es corresponen a Castelló, 2.021 a Alacant i 2.874 a València. D'eixe total de positius hi ha 2.189 persones ingressades: 231 a Castelló (40 en la UCI), 789 a Alacant (126 en la UCI) i 1.178 a València (190 en la UCI).

També s'han produït a data de hui 200 altes: 138 en la província de València, 53 en la d'Alacant i 9 en la de Castelló. Un total de 14.733 proves han donat negatives. Dels 892 sanitaris positius, 117 són de la província de Castelló, 370 de la d'Alacant i 405 de València.

Respecte a les 339 defuncions, la consellera ha detallat que 147 s'han produït en la província d'Alacant, 158 en la de València i 34 en la província de Castelló. Barceló també ha informat del nombre de persones sanitàries que s'han inscrit a les borses d'ocupació, que ascendeix a 2.104.

Pel que fa a la situació de les residències, hi ha 72 centres de l'autonomia amb casos detectats, set en la província de Castelló, 19 en la d'Alacant i 46 en la de València. Sota vigilància activa del departament de salut corresponent es mantenen set centres, la mateixa xifra que aquest dilluns.

El total de residents afectats per coronavirus són 431, 50 en la província de Castelló, 178 en la d'Alacant i 203 en la província de València. El nombre de treballadors positius ascendeix a 122 i, fins al moment, han mort 81 residents, cinc en la província de Castelló, 50 en la d'Alacant i 26 en la de València.

D'altra banda, fins a hui, 2.104 professionals sanitaris que s'han inscrit en la borsa de treball habilitada per la Conselleria de Sanitat perquè jubilats i estudiants graduats que encara no tenen l'especialitat puguen col·laborar en l'atenció contra la pandèmia. D'ells, 95 són mèdics jubilats de menys de 70 anys, 909 graduats sense especialitat, 1.048 graduats en Infermeria i 52 professionals d'aquest últim col·lectiu jubilats.

BORSA DE TREBALL

Precisament, sobre aquest oferiment a col·laborar i si ja s'ha engegat, la consellera ha explicat que la resolució indica que no s'acudiran a ells fins que no s'esgoten els professionals que estan en la borsa de treball general de la Conselleria de Sanitat, que ja han adquirit uns drets que s'han de respectar.

Per tant, una vegada s'esgotara la disponibilitat de la borsa, s'incorporaria eixe personal, que s'inscriu en algun dels set departaments de salut, per la qual cosa mai anirien a un hospital de campanya sinó on se'ls traslladaria des d'eixos departaments al lloc on més es necessite "per especialitat o per categoria".

Així mateix, ha confirmat que residències privades els han traslladat que hi ha personal d'infermeria dels seus centres que intenten optar a la borsa de treball per a intentar accedir a la sanitat pública. "No podem prohibir-ho, però estem intentant que es queden on presten els seus servicis", ha dit, ja que les residències necessiten de personal propi pel que espera que aquests professionals seguisquen col·laborant amb elles.

PIC DE CONTAGIS

La consellera ha apuntat que espera poder tindre demà la projecció "de quan anem a arribar al pic i quan aproximadament podem descendir" ja que ha apuntat que s'estan fent les proves en tots els departaments. Les últimes xifres reflecteixen una "xicoteta pujada" però no s'estan duplicant les dades o s'està en la situació quan es va donar el "salt qualitatiu" als 700 contagis, on en uns dies no hi havia test. "És un indicador que estiguem en una xicoteta pujada però no estem duplicant", ha recalcat.

Barceló ha detallat que, fins a hui, en els hotels medicalitzats disposats a Castelló i València, hi ha ingressats 14 i nou pacients, tots ells en estat lleu però que no poden mantindre l'aïllament a casa.

Preguntada per quan es podran posar els hotels a la disposició dels sanitaris per al seu descans, ha apuntat que cada departament sap quins establiments estan a la seua disposició, i se'ls consulta qui estan interessats. Així, ha confirmat que hi ha professionals que han mostrat interés però esperen comptar amb la xifra per a la coordinació amb els establiments.