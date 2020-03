The Bellrays ofrecerán en septiembre y octubre los conciertos previstos en Bilbao, Vitoria y San Sebastián este marzo

Según ha indicado en un comunicado su oficina de contratación en España, Heart of Gold, las entradas adquiridas para las fechas ahora pospuestas son válidas para las nuevas actuaciones. En caso de no poder asistir, el usuario debe ponerse en contacto con la oficina de tickets donde haya adquirido la entrada para que le informen sobre el proceso de devolución.

The Bellrays debutaron a finales de la década de los 80 del pasado siglo con una fórmula musical que combina elementos de la música negra como el blues o el soul con influencias de la energía del punk y el sonido garage. Publicaron su primer disco, 'In the Light of the Sun', en 1993, y desde entonces han editado media docena de álbumes más y varios EPs. Su último trabajo es 'Punk Funk Rock Soul Volume Two', lanzado en 2018 y continuación de 'Volume One', un EP de cuatro temas publicado en 2017.

Kekaula y Vennum son pareja fuera de los escenarios y la formación actúa en la actualidad en formato cuarteto, tras haber contado en periodos anteriores de su trayectoria con presencia de teclados y segundo guitarrista.