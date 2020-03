El Ayuntamiento de Teruel colabora con CaixaBank y Embou para que los mayores puedan hacer videollamadas

Para llevar a cabo esta iniciativa, CaixaBank, a través de su acción social y en colaboración con la Fundación 'la Caixa', ha donado 15 tabletas. Por su parte, Embou, a través de su distribuidor oficial en Teruel, Puyo Área Tecnológica, ha aportado 15 tarjetas con datos móviles ilimitados. Todo ello bajo la coordinación del Consistorio, que gestionará la acción de los voluntarios del programa 'Aislados, pero no solos' para hacer las videollamadas.

Además, el Ayuntamiento se ha puesto en contacto con las residencias y los dos hospitales de la ciudad para que también puedan contar con algunas de las tabletas donadas y que el personal sanitario tenga la posibilidad de ayudar a los ingresados a realizar estas videollamadas.

El concejal y coordinador principal del programa 'Aislados, pero no solos', Carlos Aranda, se ha mostrado satisfecho porque el Consistorio sigue impulsando "iniciativas municipales que mejoran la vida de los turolenses durante estos duros momentos de confinamiento"; al tiempo que ha asegurado que el apoyo y el contacto con la familia y amigos "es uno de los pilares fundamentales para soportar esta situación".

"Muchas personas mayores no poseen dispositivos electrónicos o no saben utilizarlos y, por eso, no han podido ver a ningún familiar, aunque sea desde una pantalla, desde que comenzó el confinamiento. Queremos que a los mayores que viven solos se les haga másllevadero y con esta iniciativa vamos a alegrarles los días", ha añadido.

En ese sentido, ha agradecido la colaboración de Embou y Caixabank a la hora de sumarse a la plataforma 'Conecta Teruel', que está permitiendo al Consistorio impulsar la colaboración público-privada y garantizar que, entre todos, se ayuda a los que más lo necesitan de la forma más efectiva.

Finalmente, ha destacado "la encomiable labor" que están realizando durante estas semanas los voluntarios del programa 'Aislados, pero no solos', por lo que ha animado a los turolenses a sumarse a esta iniciativa "que está prestando una ayuda fundamental a quienes más lo necesitan en momentos muy complicados".