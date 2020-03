Coronavirus.- La Volta a Peu València Caixa Popular s'ajorna al 28 de juny

Per aquest motiu, Correcaminos modifica el calendari "amb l'esperança que tres mesos més siguen suficients perquè la celebració de la Volta a Peu, carrera valenciana popular per excel·lència, es convertisca en un dels primers senyals de normalització a Espanya; en una gran festa pels carrers del centre de València, com sempre ha sigut, amb l'alegria afegida de recuperar per als ciutadans els espais públics abandonats durant el preceptiu estat d'alarma", manifesta l'organització en un comunicat.

No obstant açò, precisa, "la celebració de la Volta a Peu estarà sempre subjecta a les indicacions de les autoritats sanitàries autonòmiques, nacionals i internacionals, a fi de garantir la seguretat de tots els participants".

Pel que fa a les inscripcions, continuen amb normalitat, encara que enfocades ara al 28 de juny. Qui es va apuntar pensant en el 17 de maig, podrà córrer també en la nova data.

DEVOLUCIÓ INSCRIPCIÓ

L'organització designarà en pròxims dies, quan s'alce l'Estat d'Alarma, un mecanisme de devolució de la inscripció per a aquells corredors que ja s'han apuntat, i que no pogueren participar el 28 de juny. Mantindrà, açò sí, la donació de l'euro solidari destinat a l'entitat benèfica i associat a la inscripció perquè, si hi ha alguna cosa que el Covid-19 no va a parar, és la solidaritat.

La Volta a Peu és una carrera d'àmbit local, sense inscripcions internacionals, que comença i acaba en L'Albereda i s'ha celebrat, amb algunes interrupcions, des del 1924. El 1983, Correcaminos va recuperar la prova, que s'ha celebrat ininterrompudament des d'aleshores.

El 2019, amb motiu del descobriment i restauració d'una pel·lícula de la Volta a Peu del 1929, es va recuperar la distància (6,2 quilòmetres) i la major part del circuit històric de la carrera.