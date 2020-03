Narcopisos del Raval siguen en marcha pese a la orden de confinamiento y multiplican el riesgo para los vecinos

@mossos i @barcelona_GUB aquesta situació us dóna eines per millorar el barri. Teniu l'oportunitat de detenir no només pel "trapicheo" que segueixen fent, sinó per no respectar el confinament. Si ni així l'aprofiteu, seguirem pensant que poc us importa la vostra feina i el veïnat pic.twitter.com/y9jSRwPRbt