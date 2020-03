El jutge cita Sanitat divendres després d'ordenar-li proveir de material els centres sanitaris

Un jutjat social de València ha citat la Conselleria de Sanitat aquest divendres, en un tràmit d'audiència, després d'ordenar-li la passada setmana que donara material sanitari a centres i hospitals "amb caràcter urgent i immediat" per a fer front al Covid-19.

Així ho ha indicat la consellera de Sanitat, Ana Barceló, en la roda de premsa diària per a informar dels casos de coronavirus a la Comunitat Valenciana, en ser preguntada per la inadmissió a tràmit d'un escrit que va presentar l'Advocacia de la Generalitat contra la resolució dictada per un jutjat de Castelló en els mateixos termes que també ho van fer València i Alacant. Açò és, ordenar-li a l'Administració proveir de bates, mascaretes i EPIs als centres.

Barceló ha explicat que després de dictar-se aquestes resolucions judicials, "s'havia oblidat" el tràmit d'audiència a la Conselleria, amb el que, en concret, l'òrgan de València l'ha citat aquest divendres a les 10 hores.

Preguntada per la possibilitat de recórrer la decisió adoptada pels òrgans judicials respecte al material, la consellera ha indicat que esperaran l'audiència del divendres: "Sempre confie en els tribunals i en què puguem explicar el que ens ha sol·licitat. A partir d'ací veurem la resolució nova que dicte per a actuar", ha postil·lat.

La passada setmana fins a tres òrgans socials de València, Castelló i Alacant van ordenar a la conselleria, després de la mesura cautelar sol·licitada per la Confederació Estatal de Sindicats Mèdics Comunitat Valenciana CESM CV, proveir "amb caràcter urgent i immediat" -en el cas de València es va donar un termini de 24 hores- a tots els centres sanitaris de material de protecció individual -bates impermeables, mascaretes FPP2 i FPP3, ulleres de protecció, calces específiques i contenidors grans de residus- per a garantir la salut i la protecció dels professionals davant del coronavirus.

Els jutjats van considerar que les mesures preventives requerides eren les "necessàries" perquè els professionals sanitaris pogueren realitzar el seu treball en les mínimes condicions de seguretat. D'altra banda, respecte als equips de protecció dels treballadors, s'indicava que resultava d'aplicació el Reial decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció individual.

Pel que fa al personal sanitari, el jutjat destacava el document denominat 'Procediment d'actuació per als servicis de prevenció de riscos laborals davant de l'exposició al nou coronavirus (SARSCOV 2)' elaborat pel Ministeri de Sanitat en data 5 de març del 2020, que estableix els requisits que són exigibles als equips de protecció individual del personal sanitari, com mascaretes, guants, roba, protecció ocular i roba, així com normes sobre emmagatzematge i deixalles.