Zaragoza.- El tranvía se mantiene operativo al 50% y la reducción del autobús urbano pasa del 20 al 50%

Esta media la ha dado a conocer el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, en una videoconferencia que ha mantenido con 15 de periodistas de distintos medios de comunicación, en la que ha subrayado que durante el confinamiento la principal afección atañe al transporte público.

Esta nueva reducción en el autobús urbano supone equiparar el servicio al fin de semana porque "esa es la filosofía del Gobierno de España para que el grado de movilidad del fin de semana sea el que se establezca durante el estado de alarma.

Azcón ha recordado que el Ayuntamiento había acordado reducir el 20 por ciento de autobús, pero la caída "ha sido tan increíble" al llegar al 93,6 por ciento y en el tranvía al 95,3 por ciento, que se ha decidido que el servicio baje al 50 por ciento, como en un fin de semana y respetando los aforos mínimos para garantizar las condiciones de prevención.

Ha reconocido que se tiene que implantar con la concesionaria del transporte urbano de autobús, Avanza, porque además se hay que reforzar el servicio por las mañanas cuando los ciudadanos van al trabajo, y ha aseverado que esta caída tiene una correlación en los ingresos de venta de billetes y afectará al conjunto de la economía del Ayuntamiento.

El alcalde ha contado que las primeras estimaciones apuntaban a que este mes de marzo el descenso de usos sería de un 10 o un 14 por ciento, pero ha llegado a superar el 90 por ciento y esos 3,5 millones de euros iniciales de pérdidas de marzo "se quedan pequeñon y la repercusión económica para la ciudad será bastante más".

Azcón ha informado de que ha elevado este problema a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) porque uno de los problemas económicos de las haciendas locales será el "impacto por la caída del transporte público, que hará un agujero importante en servicios los públicos" y ha apuntado que también afectará al servicio de Bizi, las contratas y el taxi.

ERTE

"Los números más importantes serán en el área de Servicios Públicos", ha recalcado Jorge Azcón para explicar que el Ayuntamiento apuesta porque los trabajadores compensen a lo largo del año los días no trabajados, en lugar de aplicar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) en la concesionaria del autobús urbano.

"El Ayuntamiento apuesta por esta compensación. No estamos a favor de los ERTE porque se cobra menos y además tiene que pagar la Administración General del Estado. Se intentarán las compensaciones, pero no siempre será posible, ni en este Ayuntamiento ni en otros".

Azcón ha dicho que "esta filosofía" es la que intentó negociar Avanza con los sindicatos para aplicar que un día de trabajo no realizado se haga a lo largo del próximo año. "No hubo acuerdo y en lugar de un día de compensación irán a un día de ERTE", ha precisado.

Tras subrayar que el Ayuntamiento de Zaragoza "es de los primeros en pedir informes económicos" de la afección por el coronavirus, el alcalde ha aportado los datos de que en el área de Servicios Públicos "serán más de 8 millones de euros de incremento de gastos y en la de Acción Social "no menos de 5 millones de euros". Su impresión es que "no serían menos de 15 millones de euros de incremento de gastos porque además hay un merma de ingresos. No es fácil hacer previsiones", ha reconocido.