Coronavirus.- Barceló sobre el tancament de consultoris: "No estem prescindint de ningú sinó concentrant recursos"

Així ho ha apuntat Barceló en la seua compareixença diària per a donar compte de les dades d'evolució del coronavirus, en ser preguntada per la decisió d'entitats com el Consell Autonòmic de Col·legis de Metges Valencians, que ha manifestat el seu suport a la petició de pediatres i metges de Primària de continuar prestant servicis en els centres de salut durant l'actual crisi sanitària.

Barceló ha incidit que "no s'està prescindint de ningú" sinó "concentrant" el personal "no per a hospitals" sinó per a "que facen la verdadera tasca que fa l'atenció primària, que és el nostre pilar fonamental" però tenint en compte que ara no existeix la raó de la proximitat, perquè els pacients no es poden desplaçar i als facultatius se'ls necessita "en llocs més clau perquè la primària puga ser més eficaç".

Segons ha detallat, "ho hem explicat i les societats científiques de metges i pediatries estan en aquesta línia, una cosa que no ha ocorregut en altres comunitats, de concentrar els recursos en centres de salut", on els facultatius poden també comptar amb infermeres, zeladors o administratius.

"Els consultoris són on el metge de família passa visita uns dies a la setmana en municipis xicotets; com ara ja no hi ha visita presencial, el metge pot contestar i fer seguiment a pacients des dels centres de salut on hem concentrat per a tindre més actius i comptar amb tots els recursos", ha insistit.

Així, ha subratllat que també poden prestar el servici "a través de les seues agendes perquè els va a arribar telemàticament", ja que els pacients que tinguen símptomes de coronavirus poden connectar-se en la web i, a través del SIP, li arriba al metge de família la informació per a fer el seguiment o bé els pacients poden cridar el centre de salut per a consultes".