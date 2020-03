Rosana, atrapada en Colombia por el coronavirus, explica cómo vive la cuarentena: "Siento una empatía brutal"

Rosana Arbelo vive la crisis global del coronavirus en Colombia. La cantante se encontraba preparando y grabando un programa de televisión cuando las autoridades del país instauraron la cuarentena, dando lugar a una situación similar a la que se vive en España. La cantante contó su experiencia en los informativos de Telecinco, donde conectó con el periodista Pedro Piqueras.

"De repente ocurrió y nos dijeron que había que quedarse en casa. Hay restricciones de movimiento de todo tipo. Incluso no se puede bajar siquiera con los perrillos a la calle. Puedes llamar por teléfono para que te traigan cosas pero no puedes estar saliendo a la calle de ninguna de las maneras. Inicialmente será hasta el 14 de este mes que entra, 19 días", explicó la de Lanzarote.

Además, la cantante aclaró que no se ha sentido discriminada en Colombia por pertenecer a uno de los países donde se registran más casos de Covid-19: "Yo he sentido una empatía brutal, una necesidad brutal de que todo amaine y acabe cuanto antes", se sinceró la artista, quien subrayó que no hay muchos españoles en su situación en Colombia, ya que la mayoría abandonó el país antes de que arrancara el confinamiento.

Finalmente, la cantautora aseguró que el mensaje que le han transmitido es de "tranquilidad por encima de todo": "Se presupone que en Colombia no hay un alto índice de casos, por lo tanto la gente no está muy preocupada. A pesar de que no hay tantos casos, la gente está haciendo caso. Lo están haciendo muy bien", le explicó a Piqueras, quien en plena crisis sanitaria también se ausentó durante un tiempo de la pequeña pantalla.